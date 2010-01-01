Мирзов: «Крал всегда называет меня королем»

Настроение хорошее это зер гуд.
А вот статистику всё таки улучшать надо не только в тренировочных матчах, но и в регулярном чемпионате и кубке.
Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов дал комментарий после игры с «Ростовом» (2:1) в Кубке «Париматч» Премьер, где он оформил дубль. Россиянин рассказал о своих взаимоотношениях с партнером по команде Алексом Кралом.
— Видел, что после игры Крал шел и над вами подтрунивал.
— Крал вообще много чего говорит.
— Он сегодня назвал вас королем.
— Он всегда так меня называет (смеется).
— Даже когда не делаете дубль?
— Даже когда я кушаю (улыбается).
— С чем это связано?
— Да мы же шутим просто. У нас с ним хорошие отношения, как и со всеми в команде.
- В этом сезоне Мирзов отметился одной голевой передачей в 12 матчах РПЛ.
- Крал перешел в «Спартак» 1 сентября 2019 года за 12 миллионов евро. У него девять игр в чемпионате.
Мирзов: «Хочется завоевать Кубок «Париматч» Премьер. Нужно, чтобы «Спартак» всегда был первым»