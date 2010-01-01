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    Мирзов: «Крал всегда называет меня королем»

    Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов дал комментарий после игры с «Ростовом» (2:1) в Кубке «Париматч» Премьер, где он оформил дубль. Россиянин рассказал о своих взаимоотношениях с партнером по команде Алексом Кралом.

    — Видел, что после игры Крал шел и над вами подтрунивал.

    — Крал вообще много чего говорит.

    — Он сегодня назвал вас королем.

    — Он всегда так меня называет (смеется).

    — Даже когда не делаете дубль?

    — Даже когда я кушаю (улыбается).

    — С чем это связано?

    — Да мы же шутим просто. У нас с ним хорошие отношения, как и со всеми в команде.

    • В этом сезоне Мирзов отметился одной голевой передачей в 12 матчах РПЛ.
    • Крал перешел в «Спартак» 1 сентября 2019 года за 12 миллионов евро. У него девять игр в чемпионате.

    Мирзов: «Хочется завоевать Кубок «Париматч» Премьер. Нужно, чтобы «Спартак» всегда был первым»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11590

      vka1970 50 минут назад

      Настроение хорошее это зер гуд.
      А вот статистику всё таки улучшать надо не только в тренировочных матчах, но и в регулярном чемпионате и кубке.

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