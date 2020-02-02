Мирзов: «Крал всегда называет меня королем»

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов дал комментарий после игры с «Ростовом» (2:1) в Кубке «Париматч» Премьер, где он оформил дубль. Россиянин рассказал о своих взаимоотношениях с партнером по команде Алексом Кралом.

— Видел, что после игры Крал шел и над вами подтрунивал.

— Крал вообще много чего говорит.

— Он сегодня назвал вас королем.

— Он всегда так меня называет (смеется).

— Даже когда не делаете дубль?

— Даже когда я кушаю (улыбается).

— С чем это связано?

— Да мы же шутим просто. У нас с ним хорошие отношения, как и со всеми в команде.

В этом сезоне Мирзов отметился одной голевой передачей в 12 матчах РПЛ.

Крал перешел в «Спартак» 1 сентября 2019 года за 12 миллионов евро. У него девять игр в чемпионате.

Мирзов: «Хочется завоевать Кубок «Париматч» Премьер. Нужно, чтобы «Спартак» всегда был первым»