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Мирзов: «Крал всегда называет меня королем»

2 февраля 2020, 10:33
4

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов дал комментарий после игры с «Ростовом» (2:1) в Кубке «Париматч» Премьер, где он оформил дубль. Россиянин рассказал о своих взаимоотношениях с партнером по команде Алексом Кралом.

— Видел, что после игры Крал шел и над вами подтрунивал.

— Крал вообще много чего говорит.

— Он сегодня назвал вас королем.

— Он всегда так меня называет (смеется).

— Даже когда не делаете дубль?

— Даже когда я кушаю (улыбается).

— С чем это связано?

— Да мы же шутим просто. У нас с ним хорошие отношения, как и со всеми в команде.

  • В этом сезоне Мирзов отметился одной голевой передачей в 12 матчах РПЛ.
  • Крал перешел в «Спартак» 1 сентября 2019 года за 12 миллионов евро. У него девять игр в чемпионате.

Мирзов: «Хочется завоевать Кубок «Париматч» Премьер. Нужно, чтобы «Спартак» всегда был первым»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Мирзов Резиуан Крал Алекс
Комментарии (4)
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vka1970
1580629985
Настроение хорошее это зер гуд. А вот статистику всё таки улучшать надо не только в тренировочных матчах, но и в регулярном чемпионате и кубке.
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Томик
1580636795
Он его не král называет, а králik, видимо. А Мирзову сказали, что это такой небольшой король.
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Диктор
1580654882
Это он тебе льстит.
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Владислав Vlad
1580667708
Слишком много стало Мирзова....
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