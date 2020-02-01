Мирзов: «Хочется завоевать Кубок «Париматч» Премьер. Нужно, чтобы «Спартак» всегда был первым»

Футболист «Спартака» Резиуан Мирзов подвел итог матча первого тура Кубка «Париматч» Премьер против «Ростова» (2:1). Игрок, выступая на позиции форварда, оформил дубль.

«Игра была интересная. Команда здесь проводит сборы и живeт. Старались выполнять установку тренера и делать всe, как он говорил. Где-то получалось, а где-то надо ещe дорабатывать. Будем работать.

На позиции нападающего было непривычно, потому что я вообще на этой позиции не играл. Тянуло на фланг немного. Но тренер подсказывает, как мне нужно действовать, где открываться, как выполнять установку. Я стараюсь.

«Спартак» на первом месте в таблице турнира в Катаре? Конечно, хочется завоевать трофей. Нужно, чтобы «Спартак» всегда был на первом месте», – считает Мирзов.