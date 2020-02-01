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    Мирзов: «Хочется завоевать Кубок «Париматч» Премьер. Нужно, чтобы «Спартак» всегда был первым»

    Футболист «Спартака» Резиуан Мирзов подвел итог матча первого тура Кубка «Париматч» Премьер против «Ростова» (2:1). Игрок, выступая на позиции форварда, оформил дубль.

    «Игра была интересная. Команда здесь проводит сборы и живeт. Старались выполнять установку тренера и делать всe, как он говорил. Где-то получалось, а где-то надо ещe дорабатывать. Будем работать.

    На позиции нападающего было непривычно, потому что я вообще на этой позиции не играл. Тянуло на фланг немного. Но тренер подсказывает, как мне нужно действовать, где открываться, как выполнять установку. Я стараюсь.

    «Спартак» на первом месте в таблице турнира в Катаре? Конечно, хочется завоевать трофей. Нужно, чтобы «Спартак» всегда был на первом месте», – считает Мирзов.

    • В следующем туре «Спартак» встретится с «Локомотивом».
    • В таблице РПЛ «Спартак» идет десятым.
    • Первый соперник москвичей по весенней части РПЛ – «Динамо».

    Источник: YouTube-канал «Спартака»

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    01.02.2020 23:33
    Комментарии3
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      Рейтинг: +493

      Valeron2790 13 минут назад

      Ахахах. Надо говорить: ну пусть хоть где то будем первыми. Но это не точно)

      0
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      Рейтинг: +11583

      vka1970 25 минут назад

      Так воплощай слова в дело.Мы тебя в этом только поддержим.
      Пока до этого ты команду в основном тормозил и был лишним слабым звеном....)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +837

      Frankfurt Am Main 32 минуты назад

      Давай Мирзов доказывай, старайся..

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