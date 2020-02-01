Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мирзов: «Хочется завоевать Кубок «Париматч» Премьер. Нужно, чтобы «Спартак» всегда был первым»

Мирзов: «Хочется завоевать Кубок «Париматч» Премьер. Нужно, чтобы «Спартак» всегда был первым»

1 февраля 2020, 23:33
27

Футболист «Спартака» Резиуан Мирзов подвел итог матча первого тура Кубка «Париматч» Премьер против «Ростова» (2:1). Игрок, выступая на позиции форварда, оформил дубль.

«Игра была интересная. Команда здесь проводит сборы и живeт. Старались выполнять установку тренера и делать всe, как он говорил. Где-то получалось, а где-то надо ещe дорабатывать. Будем работать.

На позиции нападающего было непривычно, потому что я вообще на этой позиции не играл. Тянуло на фланг немного. Но тренер подсказывает, как мне нужно действовать, где открываться, как выполнять установку. Я стараюсь.

«Спартак» на первом месте в таблице турнира в Катаре? Конечно, хочется завоевать трофей. Нужно, чтобы «Спартак» всегда был на первом месте», – считает Мирзов.

  • В следующем туре «Спартак» встретится с «Локомотивом».
  • В таблице РПЛ «Спартак» идет десятым.
  • Первый соперник москвичей по весенней части РПЛ – «Динамо».

Источник: YouTube-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Мирзов Резиуан
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Frankfurt Am Main
1580590897
Давай Мирзов доказывай, старайся..
Ответить
Valeron2790
1580592038
Ахахах. Надо говорить: ну пусть хоть где то будем первыми. Но это не точно)
Ответить
JTherry
1580593384
Конечно, хочется завоевать трофей. Нужно, чтобы «Спартак» всегда был на первом месте... ...правильно, Резиуан, должна быть цель в игре, нельзя просто так по полю бесцельно носиться)) вперед, Спартак!!!
Ответить
derrik2000
1580593510
Два гола забил в тренировочном матче и уже раздухарился. Кавказ есть Кавказ, ёпрст!
Ответить
Nekit92
1580600929
Спартак ахаха только и выигрывает кубки париматч там всякие и потом в чемпе на 10 месте тащутся))
Ответить
латунный
1580617097
отдайте навечно этот кубок спартаку им нужнее
Ответить
Mityai90
1580626556
Главный трофей сезона у мяса это кубок парисрача.
Ответить
rash1959
1580628079
Всё правильно сказал. Если они НЕ хотят выиграть хоть в матче, хоть в турнире, хоть бы где, тогда на... они вообще играют. Тот же Карпин как бы не отнекивался от победы, в душе всё равно желает победить. Не хочешь побеждать - не)(уй играть!!!
Ответить
Makaweli
1580632601
Только такие трофеи, ваш уровень ПАРИМАТЧ
Ответить
DonBaton II
1580635149
Да ты и твоё днище только и могут рассчитывать на получение такого обсосского трофейчика,на большее не способны
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+