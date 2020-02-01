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  • Алексей Прудников: «До перехода в «Уфу» Зинченко предлагали «Спартаку», а там нос воротили»

Алексей Прудников: «До перехода в «Уфу» Зинченко предлагали «Спартаку», а там нос воротили»

1 февраля 2020, 13:51
8

Советский вратарь, олимпийский чемпион 1988 года Алексей Прудников в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал об отказе «Спартака» подписывать нынешнего защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко.

– Сын ваш по-прежнему агент Александра Зинченко?

– Конечно. При непосредственном участии Алана летом Сашка продлил контракт с «Манчестер Сити» на пять лет.

– Какое отношение к Зинченко имеет Юрий Гаврилов?

– Сашку на него записали, потому что у Юры, в отличие от Алана, есть агентская лицензия. До перехода в «Уфу» Гаврилов предлагал Зинченко «Спартаку». Твердил: «Посмотрите пацана. По игровым качествам – моя копия!» Там нос воротили: «Спасибо, не надо. Мы знаем его возможности».

А когда в «Уфе» заблистал, все российские топы были готовы Сашку озолотить. Но он молодец, выбрал не деньги, а футбол. Хотя первый контракт с «Манчестер Сити» – очень скромный, да и налоги в Англии сумасшедшие.

  • Зинченко выступал за «Уфу» с февраля 2015-го по июль 2016-го года.
  • «Манчестер Сити» купил украинца за 2 миллиона евро.
  • В составе английской команды 23-летний игрок провел 58 матчей, забил два гола и сделал пять ассистов.

Алексей Прудников: «Предлагал «Спартаку» и «Локомотиву» Петра Чеха за 175 тысяч долларов, но все отвечали: «Не нужен»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Манчестер Сити Уфа Зинченко Александр
Комментарии (8)
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Бухбух
1580554837
А почему не пишут про тех из предлагаемых, кого не купили и в итоге, как оказалось позже, правильно сделали.
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RotBerg
1580555132
Там уже Соболев почти как Роналду)) на руках только что не носят)
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Томик
1580556612
Поаккуратнее надо с выражениями. А то и в дальнейшем могут дел не иметь. Что за "нос воротили", Алексей? Повезло сыну к Зинченко приклеиться. Это везение может быть не вечным. Непонятно, зачем портить отношения заочно, да ещё и от имени сына выступая.
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NEONFOL
1580558349
так в том и дело, что играя с крутыми футболистами, которые передачу в ногу вложат и навесят прям только стой по ветру, другое дело играть в корявом чемпионате и делать всё самому, вообще разные вещи. Был бы таким крутым, зенит или цска переманили б, а так просто повезло, за 3 копейки взяли на авось, ща зинченко звезду словит и пошлёт агента поискать другого дурачка
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mihail200606
1580564354
Да все правильно сделал.. Не хрен в Спартаке ему делать.. Пацану хоть карьеру не испортили..
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Hektor 84
1580565277
Да что не пойму понесло этого Прудникова? Какая то обида на спартак? Что не новость то упоминание о спартаке. Понятно что спартаку, та хоть и зениту, локомотиву могли подороже впарить и еще бабло попилить побольше. Уже писал что не факт что он в спартаке раскрылся бы. Факторов много, чемп, страна, тренер, бытовуха, задачи команды. Да и в спартаке на тот момент непонятки были с тренером и с менеджментом. Так что Зинченко оказался в нужное время в нужном месте. А как сложилось бы рассуждать нет смысла.
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vka1970
1580567203
Повезло Саше, что в свой нужный клуб попал. Попади в другой клуб, не факт, что парень заиграл бы.
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VVM1964
1580575461
Был бы удивлен , что где-то что-то обошлось без Спартака - а если это и случилось , но новость теряет интерес ))))))
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