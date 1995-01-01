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    Алексей Прудников: «До перехода в «Уфу» Зинченко предлагали «Спартаку», а там нос воротили»

    Советский вратарь, олимпийский чемпион 1988 года Алексей Прудников в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал об отказе «Спартака» подписывать нынешнего защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко.

    – Сын ваш по-прежнему агент Александра Зинченко?

    – Конечно. При непосредственном участии Алана летом Сашка продлил контракт с «Манчестер Сити» на пять лет.

    – Какое отношение к Зинченко имеет Юрий Гаврилов?

    – Сашку на него записали, потому что у Юры, в отличие от Алана, есть агентская лицензия. До перехода в «Уфу» Гаврилов предлагал Зинченко «Спартаку». Твердил: «Посмотрите пацана. По игровым качествам – моя копия!» Там нос воротили: «Спасибо, не надо. Мы знаем его возможности».

    А когда в «Уфе» заблистал, все российские топы были готовы Сашку озолотить. Но он молодец, выбрал не деньги, а футбол. Хотя первый контракт с «Манчестер Сити» – очень скромный, да и налоги в Англии сумасшедшие.

    • Зинченко выступал за «Уфу» с февраля 2015-го по июль 2016-го года.
    • «Манчестер Сити» купил украинца за 2 миллиона евро.
    • В составе английской команды 23-летний игрок провел 58 матчей, забил два гола и сделал пять ассистов.

    Алексей Прудников: «Предлагал «Спартаку» и «Локомотиву» Петра Чеха за 175 тысяч долларов, но все отвечали: «Не нужен»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2107

      Томик 11 минут назад

      Поаккуратнее надо с выражениями. А то и в дальнейшем могут дел не иметь. Что за "нос воротили", Алексей? Повезло сыну к Зинченко приклеиться. Это везение может быть не вечным. Непонятно, зачем портить отношения заочно, да ещё и от имени сына выступая.

      1
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      Рейтинг: +3708

      RotBerg 36 минут назад

      Там уже Соболев почти как Роналду)) на руках только что не носят)

      0
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      Рейтинг: +1684

      Бухбух 41 минуту назад

      А почему не пишут про тех из предлагаемых, кого не купили и в итоге, как оказалось позже, правильно сделали.

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