Алексей Прудников: «До перехода в «Уфу» Зинченко предлагали «Спартаку», а там нос воротили»

Советский вратарь, олимпийский чемпион 1988 года Алексей Прудников в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал об отказе «Спартака» подписывать нынешнего защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко.

– Сын ваш по-прежнему агент Александра Зинченко?

– Конечно. При непосредственном участии Алана летом Сашка продлил контракт с «Манчестер Сити» на пять лет.

– Какое отношение к Зинченко имеет Юрий Гаврилов?

– Сашку на него записали, потому что у Юры, в отличие от Алана, есть агентская лицензия. До перехода в «Уфу» Гаврилов предлагал Зинченко «Спартаку». Твердил: «Посмотрите пацана. По игровым качествам – моя копия!» Там нос воротили: «Спасибо, не надо. Мы знаем его возможности».

А когда в «Уфе» заблистал, все российские топы были готовы Сашку озолотить. Но он молодец, выбрал не деньги, а футбол. Хотя первый контракт с «Манчестер Сити» – очень скромный, да и налоги в Англии сумасшедшие.

Зинченко выступал за «Уфу» с февраля 2015-го по июль 2016-го года.

«Манчестер Сити» купил украинца за 2 миллиона евро.

В составе английской команды 23-летний игрок провел 58 матчей, забил два гола и сделал пять ассистов.

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