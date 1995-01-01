Пентек – игрок «Герты». Цена трансфера – 27 миллионов

Нападающий Кшиштоф Пентек теперь будет защищать цвета немецкой «Герты». Берлинцы заплатили «Милану» 27 миллионов евро.

Срок контракта – три с половиной года. Новый клуб Пентека занимает в Бундеслиге 13-ю строчку таблицы.