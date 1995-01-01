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    Пентек – игрок «Герты». Цена трансфера – 27 миллионов

    Нападающий Кшиштоф Пентек теперь будет защищать цвета немецкой «Герты». Берлинцы заплатили «Милану» 27 миллионов евро.

    Срок контракта – три с половиной года. Новый клуб Пентека занимает в Бундеслиге 13-ю строчку таблицы.

    • На Пентека также претендовали «Тоттенхэм» и «Челси».
    • В этом сезоне нападающий забил четыре гола (три – с пенальти) в 18 матчах Серии А.
    • Завтра, 31 января, «Герта» сыграет с «Шальке».

    Источник: твиттер Кшиштофа Пентека

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    Сегодня, 21:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4257

      Viper for CSKA 11 минут назад

      Вот это да, то есть слухи о приходе именитых игроков не глупостью оказались. Да и взяли интересных и молодых, а не Гетце или Дракслера, которые уже на спаде. Вопрос один: откуда у них деньги? За берлинцами конечно особо пристально не слежу, но что-то не слышал, что у них свой Хопп или РБ появился.

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