Пентек – игрок «Герты». Цена трансфера – 27 миллионов

Вот это да, то есть слухи о приходе именитых игроков не глупостью оказались. Да и взяли интересных и молодых, а не Гетце или Дракслера, которые уже на спаде. Вопрос один: откуда у них деньги? За берлинцами конечно особо пристально не слежу, но что-то не слышал, что у них свой Хопп или РБ появился.
Нападающий Кшиштоф Пентек теперь будет защищать цвета немецкой «Герты». Берлинцы заплатили «Милану» 27 миллионов евро.
Срок контракта – три с половиной года. Новый клуб Пентека занимает в Бундеслиге 13-ю строчку таблицы.
- На Пентека также претендовали «Тоттенхэм» и «Челси».
- В этом сезоне нападающий забил четыре гола (три – с пенальти) в 18 матчах Серии А.
- Завтра, 31 января, «Герта» сыграет с «Шальке».