Игрок сборной Алжира Зеффан стал первым зимним новичком «Крыльев Советов»

Как и ожидалось, «Крылья Советов» подписали контракт с защитником сборной Алжира Мехди Зеффаном. В Самаре футболист будет выступать под 18-м номером.

«Мехди Зеффан – качественный футболист, на которого мы очень рассчитываем этой весной. У Мехди есть опыт выступления в топ-клубе Лиги 1 – «Лионе»; важно, что он является игроком своей национальной сборной. Надеемся, что его опыт и профессиональные качества помогут нашей команде решить поставленную на сезон задачу», – сказал генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков.