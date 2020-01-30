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  • Игрок сборной Алжира Зеффан стал первым зимним новичком «Крыльев Советов»

Игрок сборной Алжира Зеффан стал первым зимним новичком «Крыльев Советов»

30 января 2020, 21:25
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Как и ожидалось, «Крылья Советов» подписали контракт с защитником сборной Алжира Мехди Зеффаном. В Самаре футболист будет выступать под 18-м номером.

«Мехди Зеффан – качественный футболист, на которого мы очень рассчитываем этой весной. У Мехди есть опыт выступления в топ-клубе Лиги 1 – «Лионе»; важно, что он является игроком своей национальной сборной. Надеемся, что его опыт и профессиональные качества помогут нашей команде решить поставленную на сезон задачу», – сказал генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков.

  • Контракт Зеффана с предыдущим клубом «Ренном» закончился летом 2019 года.
  • В прошлом году Зеффан стал обладателем Кубка Франции вместе с «Ренном», выиграл Кубок африканских наций в составе сборной Алжира.
  • В сезоне-2018/19 Зеффан провел за «Ренн» 31 матч, забил гол, отдал три ассиста.

Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Зеффан Мехди
Комментарии (2)
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АКС-74У
1580409089
Будем надеяться, что он не разучился играть.
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