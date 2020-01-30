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    Игрок сборной Алжира Зеффан стал первым зимним новичком «Крыльев Советов»

    Как и ожидалось, «Крылья Советов» подписали контракт с защитником сборной Алжира Мехди Зеффаном. В Самаре футболист будет выступать под 18-м номером.

    «Мехди Зеффан – качественный футболист, на которого мы очень рассчитываем этой весной. У Мехди есть опыт выступления в топ-клубе Лиги 1 – «Лионе»; важно, что он является игроком своей национальной сборной. Надеемся, что его опыт и профессиональные качества помогут нашей команде решить поставленную на сезон задачу», – сказал генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков.

    • Контракт Зеффана с предыдущим клубом «Ренном» закончился летом 2019 года.
    • В прошлом году Зеффан стал обладателем Кубка Франции вместе с «Ренном», выиграл Кубок африканских наций в составе сборной Алжира.
    • В сезоне-2018/19 Зеффан провел за «Ренн» 31 матч, забил гол, отдал три ассиста.

    Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»

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    Сегодня, 21:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +370

      АКМ-74У 1 час назад

      Будем надеяться, что он не разучился играть.

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