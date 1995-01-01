41-летний экс-защитник сборной Бразилии Лусио объявил о завершении карьеры

Бывший защитник сборной Бразилии Лусио принял решение завершить профессиональную карьеру.

«После 22 лет игры в футбол пришло время повесить бутсы на гвоздь. Я благодарю Бога за футбол и мою семью!» – написал 41-летний футболист в инстаграме.