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    41-летний экс-защитник сборной Бразилии Лусио объявил о завершении карьеры

    Бывший защитник сборной Бразилии Лусио принял решение завершить профессиональную карьеру.

    «После 22 лет игры в футбол пришло время повесить бутсы на гвоздь. Я благодарю Бога за футбол и мою семью!» – написал 41-летний футболист в инстаграме.

    • Лусио известен по выступлениям за «Байер», «Баварию», «Интер» и «Ювентус».
    • Его последним клубом был «Бразильенсе» из четвертого дивизиона.
    • В 2002 года центрбек становился чемпионом мира.

    Источник: Инстаграм Лусио

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