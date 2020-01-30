Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» победил в гостевом дерби, но в финал прошел «Сити»

В ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги победа осталась за «Манчестер Юнайтед». Единственный гол забил в первом тайме Неманья Матич. Гости завершали встречу в меньшинстве.

В финале «Манчестер Сити» сыграет с «Астон Виллой». Встреча на лондонском «Уэмбли» состоится в марте.

Кубок английской лиги. 1/2 финала. Ответный матч

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Матич, 35.

«Манчестер Сити»: Браво, Уокер, Родриго, Отаменди, Канселу, Гюндоган, Марез (Сильва, 68), де Брюйне (Стоунз, 90+1), Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро (Жезус, 90+3).

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу (Мата, 79), Уильямс, Фред, Матич, Лингард (Перейра, 65), Гринвуд (Джеймс, 46), Марсьяль.

Предупреждения: Родриго, 57; Отаменди, 87 – Матич, 51; Ван-Биссака, 90+4.

Удаления: нет – Матич, 76 (вторая ж.к.).

Первый матч; 3:1.

Результаты Кубка лиги