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Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» победил в гостевом дерби, но в финал прошел «Сити»

30 января 2020, 00:41
10

В ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги победа осталась за «Манчестер Юнайтед». Единственный гол забил в первом тайме Неманья Матич. Гости завершали встречу в меньшинстве.

В финале «Манчестер Сити» сыграет с «Астон Виллой». Встреча на лондонском «Уэмбли» состоится в марте.

Кубок английской лиги. 1/2 финала. Ответный матч

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Матич, 35.

«Манчестер Сити»: Браво, Уокер, Родриго, Отаменди, Канселу, Гюндоган, Марез (Сильва, 68), де Брюйне (Стоунз, 90+1), Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро (Жезус, 90+3).

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу (Мата, 79), Уильямс, Фред, Матич, Лингард (Перейра, 65), Гринвуд (Джеймс, 46), Марсьяль.

Предупреждения: Родриго, 57; Отаменди, 87 – Матич, 51; Ван-Биссака, 90+4.

Удаления: нет – Матич, 76 (вторая ж.к.).

Первый матч; 3:1.

Результаты Кубка лиги

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Англия. Кубок лиги Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
Комментарии (10)
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ivanthebest
1580335011
Эх жаль, ведь сегодня МЮ был реально хорош, да и футбольный Бог был на их стороне. Вполне могли и победить с разницей в 2 мяча, но чего-то не хватило. Наверное резерва, ведь когда у тебя для усиления игры есть только Перейра, Джеймс и Мата, то твои дела с составом совсем плохи...
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NRM Спец
1580335013
Магуайр должен играть в нападении или он всегда видимо будет перед Де Хеа нападающих обводить )
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zaur.kuznetsov
1580350891
Пaрни, надeюсь и вaс нacтигнет тaкое же cчaстьe, как и меня. Оргазмы cтали сильнeе нaвeрное в рaз 100! Дa и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я проcто шокирован. Дa и выноcливee стал в нecколько раз и cтояк кaменный, нe упуcти cвой шaнc пoрaдoвать ceбя и eё в пocтeли, а вычитал здeсь ------- http://xx.org.ua/eros
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ImpNaz.com
1580411105
Сити позор, так им и надо!
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ImpNaz.com
1580411206
Сити - халявная команда! Всегда была и обосрались!
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