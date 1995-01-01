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    Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» победил в гостевом дерби, но в финал прошел «Сити»

    В ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги победа осталась за «Манчестер Юнайтед». Единственный гол забил в первом тайме Неманья Матич. Гости завершали встречу в меньшинстве.

    В финале «Манчестер Сити» сыграет с «Астон Виллой». Встреча на лондонском «Уэмбли» состоится в марте.

    Кубок английской лиги. 1/2 финала. Ответный матч

    Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Матич, 35.

    «Манчестер Сити»: Браво, Уокер, Родриго, Отаменди, Канселу, Гюндоган, Марез (Сильва, 68), де Брюйне (Стоунз, 90+1), Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро (Жезус, 90+3).

    «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу (Мата, 79), Уильямс, Фред, Матич, Лингард (Перейра, 65), Гринвуд (Джеймс, 46), Марсьяль.

    Предупреждения: Родриго, 57; Отаменди, 87 – Матич, 51; Ван-Биссака, 90+4.

    Удаления: нет – Матич, 76 (вторая ж.к.).

    Первый матч; 3:1.

    Результаты Кубка лиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 00:41
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +41

      NRM Спец 1 минуту назад

      Магуайр должен играть в нападении или он всегда видимо будет перед Де Хеа нападающих обводить )

      0
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      Рейтинг: +7228

      ivanthebest 1 минуту назад

      Эх жаль, ведь сегодня МЮ был реально хорош, да и футбольный Бог был на их стороне. Вполне могли и победить с разницей в 2 мяча, но чего-то не хватило.

      Наверное резерва, ведь когда у тебя для усиления игры есть только Перейра, Джеймс и Мата, то твои дела с составом совсем плохи...

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