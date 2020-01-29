Отчим Кокорина: «Когда Саша поедет на сбор «Зенита-2»? Ориентир – завтра»

Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего Александра Кокорина, ответил на вопрос, когда футболист отправится на сбор «Зенита-2».

– Ориентир – завтра.

– Был ли пункт в контракте с «Зенитом», по которому Александра могут отправить во вторую команду?

– Не разглашаю контрактную информацию, не имею права, – сказал Логинов.

«Зенит-2» проводит зимний сбор в Турции, который начался 23 января и завершится 7 февраля.

Неделю назад «Сочи» объявил об аренде 28-летнего футболиста, но он сам от перехода отказался.

Нападающий до конца первого зимнего сбора тренировался с основой петербургской команды.

Кокорин: «Еду на второй сбор с «Зенитом-2». Нужно посмотреть, как выглядит мой контракт»

Круговой, Прохин, Малком – в списке игроков «Зенита» на второй сбор в Испании. Кокорина нет