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  • Отчим Кокорина: «Когда Саша поедет на сбор «Зенита-2»? Ориентир – завтра»

Отчим Кокорина: «Когда Саша поедет на сбор «Зенита-2»? Ориентир – завтра»

29 января 2020, 14:39
8

Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего Александра Кокорина, ответил на вопрос, когда футболист отправится на сбор «Зенита-2».

– Ориентир – завтра.

– Был ли пункт в контракте с «Зенитом», по которому Александра могут отправить во вторую команду?

– Не разглашаю контрактную информацию, не имею права, – сказал Логинов.

  • «Зенит-2» проводит зимний сбор в Турции, который начался 23 января и завершится 7 февраля.
  • Неделю назад «Сочи» объявил об аренде 28-летнего футболиста, но он сам от перехода отказался.
  • Нападающий до конца первого зимнего сбора тренировался с основой петербургской команды.

Кокорин: «Еду на второй сбор с «Зенитом-2». Нужно посмотреть, как выглядит мой контракт»

Круговой, Прохин, Малком – в списке игроков «Зенита» на второй сбор в Испании. Кокорина нет

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Зенит-2 Кокорин Александр
Комментарии (8)
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oyabun
1580301905
Слабак! Готов играть в ПФЛ, лишь бы не уходить из структур Газпрома. В то время как его с радостью готовы взять в любой другой клуб РФПЛ. Функционеры Зенита тоже "молодцы"! Как "собака на сене" и сами не задействуют игрока и другим не отдают. А ведь это игрок сборной (при условии восстановления былой формы, в чем я не сомневаюсь).
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Александр Питер
1580303488
Отчим ,а может в другой влуб кроме клуба Ро енберга перейти,почему к Дику не отпустили,он же почетный житель Спб.
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nemolod
1580324589
Ну раз не разглашает-значит такой пункт есть,как говорится молчание-знак согласия!
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Hektor 84
1580325864
Так значит был пункт. Просто ни Кокоша ни его агент не знали о нем, потому что не читали контракт. Кокоша подумал : а что его еще читают?)))) стыдно за кокошу и его агента!!!
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paracetamol
1580331260
Лучше играть в Зените-2, чем в гнилом сочинском проекте.
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