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    Отчим Кокорина: «Когда Саша поедет на сбор «Зенита-2»? Ориентир – завтра»

    Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего Александра Кокорина, ответил на вопрос, когда футболист отправится на сбор «Зенита-2».

    – Ориентир – завтра.

    – Был ли пункт в контракте с «Зенитом», по которому Александра могут отправить во вторую команду?

    – Не разглашаю контрактную информацию, не имею права, – сказал Логинов.

    • «Зенит-2» проводит зимний сбор в Турции, который начался 23 января и завершится 7 февраля.
    • Неделю назад «Сочи» объявил об аренде 28-летнего футболиста, но он сам от перехода отказался.
    • Нападающий до конца первого зимнего сбора тренировался с основой петербургской команды.

    Кокорин: «Еду на второй сбор с «Зенитом-2». Нужно посмотреть, как выглядит мой контракт»

    Круговой, Прохин, Малком – в списке игроков «Зенита» на второй сбор в Испании. Кокорина нет

    Источник: «Спорт день за днем»

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