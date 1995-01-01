Ютуб заблокировал видео тренировки «Рубина», показанное в «Вечернем Урганте» со Слуцким

В шоу «Вечерний Ургант», гостем которого стал главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, был показан фрагмент тренировки команды.
Видео было взято с официального ютуб-канала «Рубина», однако после показа шоу ютуб заблокировал ролик.
«Благодарим, Иван, за использование нашего ролика на шоу «Вечерний Ургант», – пошутили в твиттере казанского клуба.
Слуцкий – о «Рубине»: «Поем и танцуем лучше всех»
Благодарим @GrishkaUrgant за использование нашего ролика на шоу @Urgant_Show pic.twitter.com/QrtB83yRDQ— «Рубин» Казань (@fcrk) 28 января 2020 г.