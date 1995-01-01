Ютуб заблокировал видео тренировки «Рубина», показанное в «Вечернем Урганте» со Слуцким

В шоу «Вечерний Ургант», гостем которого стал главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, был показан фрагмент тренировки команды.

Видео было взято с официального ютуб-канала «Рубина», однако после показа шоу ютуб заблокировал ролик.

«Благодарим, Иван, за использование нашего ролика на шоу «Вечерний Ургант», – пошутили в твиттере казанского клуба.

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