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    Ютуб заблокировал видео тренировки «Рубина», показанное в «Вечернем Урганте» со Слуцким

    В шоу «Вечерний Ургант», гостем которого стал главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий, был показан фрагмент тренировки команды.

    Видео было взято с официального ютуб-канала «Рубина», однако после показа шоу ютуб заблокировал ролик.

    «Благодарим, Иван, за использование нашего ролика на шоу «Вечерний Ургант», – пошутили в твиттере казанского клуба.

    Слуцкий – о «Рубине»: «Поем и танцуем лучше всех»

    Источник: твиттер «Рубина»

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