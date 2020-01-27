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    ЦСКА может подписать нападающего «Лорьяна» Кабо

    Форвард «Лорьяна» Джимми Кабо попал в сферу интересов ЦСКА, утверждает Get French Football News со ссылкой на Foot Mercato.

    По информации источника, армейцы претендуют на 25-летнего футболиста наряду с «Анжером» и «Метцом».

    Сам француз не хочет продлевать контракт со своим клубом, который истекает летом этого года.

    • Рыночная стоимость нападающего – 1 миллион евро.
    • В текущем сезоне Кабо провел за «Лорьян» 23 матча, забил четыре гола и сделал два ассиста.

    Источник: Get French Football News

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    27.01.2020 23:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4676

      Lester84 1 час назад

      По росту как раз подходящая замена Лукаса Сантоса)))

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