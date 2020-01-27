ЦСКА может подписать нападающего «Лорьяна» Кабо

Форвард «Лорьяна» Джимми Кабо попал в сферу интересов ЦСКА, утверждает Get French Football News со ссылкой на Foot Mercato.

По информации источника, армейцы претендуют на 25-летнего футболиста наряду с «Анжером» и «Метцом».

Сам француз не хочет продлевать контракт со своим клубом, который истекает летом этого года.