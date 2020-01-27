ЦСКА может подписать нападающего «Лорьяна» Кабо

По росту как раз подходящая замена Лукаса Сантоса)))
Форвард «Лорьяна» Джимми Кабо попал в сферу интересов ЦСКА, утверждает Get French Football News со ссылкой на Foot Mercato.
По информации источника, армейцы претендуют на 25-летнего футболиста наряду с «Анжером» и «Метцом».
Сам француз не хочет продлевать контракт со своим клубом, который истекает летом этого года.
- Рыночная стоимость нападающего – 1 миллион евро.
- В текущем сезоне Кабо провел за «Лорьян» 23 матча, забил четыре гола и сделал два ассиста.