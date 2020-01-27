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  • «Краснодар» удалил информацию о товарищеском матче с «Ухань Залл»

«Краснодар» удалил информацию о товарищеском матче с «Ухань Залл»

27 января 2020, 18:44
2

«Краснодар» убрал с официального сайта и из соцсетей информацию о товарищеском матче с «Ухань Залл», запланированном на 10 февраля.

Анонс товарищеских встреч на втором зимнем сборе в Испании был опубликован днем в понедельник. Помимо клуба из Уханя, «Краснодар» планировал сыграть с «Мальме» (2 февраля), плзеньской «Викторией» (7 февраля), «Мьендаленом» (7 ферваля).

  • «Ухань Залл» – футбольный клуб из провинции Хубэй, город Ухань, выступающий в китайской Суперлиге.
  • В среду китайские власти из-за эпидемии коронавируса приняли решение закрыть на карантин Ухань, население которого составляет 11 млн человек.

«Краснодар» сыграет с «Ухань Залл» на втором сборе

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар
Комментарии (2)
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portero
1580151057
ну вот и нет проблем, а то была пища для тролля.
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zigbert
1580219452
Правильно, что рисковать.
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