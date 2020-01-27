«Краснодар» удалил информацию о товарищеском матче с «Ухань Залл»

«Краснодар» убрал с официального сайта и из соцсетей информацию о товарищеском матче с «Ухань Залл», запланированном на 10 февраля.

Анонс товарищеских встреч на втором зимнем сборе в Испании был опубликован днем в понедельник. Помимо клуба из Уханя, «Краснодар» планировал сыграть с «Мальме» (2 февраля), плзеньской «Викторией» (7 февраля), «Мьендаленом» (7 ферваля).

«Ухань Залл» – футбольный клуб из провинции Хубэй, город Ухань, выступающий в китайской Суперлиге.

В среду китайские власти из-за эпидемии коронавируса приняли решение закрыть на карантин Ухань, население которого составляет 11 млн человек.

«Краснодар» сыграет с «Ухань Залл» на втором сборе