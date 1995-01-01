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    «Краснодар» удалил информацию о товарищеском матче с «Ухань Залл»

    «Краснодар» убрал с официального сайта и из соцсетей информацию о товарищеском матче с «Ухань Залл», запланированном на 10 февраля.

    Анонс товарищеских встреч на втором зимнем сборе в Испании был опубликован днем в понедельник. Помимо клуба из Уханя, «Краснодар» планировал сыграть с «Мальме» (2 февраля), плзеньской «Викторией» (7 февраля), «Мьендаленом» (7 ферваля).

    • «Ухань Залл» – футбольный клуб из провинции Хубэй, город Ухань, выступающий в китайской Суперлиге.
    • В среду китайские власти из-за эпидемии коронавируса приняли решение закрыть на карантин Ухань, население которого составляет 11 млн человек.

    «Краснодар» сыграет с «Ухань Залл» на втором сборе

    Источник: Бомбардир.ру

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