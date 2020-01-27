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  • «Чемпионат»: Юран – главный претендент на пост главного тренера «Химок»

«Чемпионат»: Юран – главный претендент на пост главного тренера «Химок»

27 января 2020, 06:40

Сергей Юран считается фаворитом на пост главного тренера «Химок», сообщает «Чемпионат».

По информации источника, в ближайшее время 50-летний специалист может заключить контракт с подмосковным клубом.

  • Юран уже возглавлял «Химки» в 2008 году.
  • Сейчас тренер работает в клубе «Зоркий» из ПФЛ.
  • «Химки» занимают третье место в турнирной таблице ФНЛ.
  • В четверг клуб объявил об уходе с поста главного тренера Андрея Талалаева, который решил покинуть команду из-за смены вектора развития, в том числе снятия задачи выйти в РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. ФНЛ Химки Юран Сергей
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