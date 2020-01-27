«Чемпионат»: Юран – главный претендент на пост главного тренера «Химок»

Сергей Юран считается фаворитом на пост главного тренера «Химок», сообщает «Чемпионат».
По информации источника, в ближайшее время 50-летний специалист может заключить контракт с подмосковным клубом.
- Юран уже возглавлял «Химки» в 2008 году.
- Сейчас тренер работает в клубе «Зоркий» из ПФЛ.
- «Химки» занимают третье место в турнирной таблице ФНЛ.
- В четверг клуб объявил об уходе с поста главного тренера Андрея Талалаева, который решил покинуть команду из-за смены вектора развития, в том числе снятия задачи выйти в РПЛ.
Источник: «Чемпионат»