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  • Ультрас «Валенсии» и «Барселоны» перед матчем устроили стычку с пиротехникой и летающими стульями

Ультрас «Валенсии» и «Барселоны» перед матчем устроили стычку с пиротехникой и летающими стульями

25 января 2020, 22:50

Перед матчем 21-го тура Примеры между «Валенсией» и «Барселоной» (2:0) в Валенсии случилась стычка между фанатами. Они кидали друг в друга файеры и стулья.

В ситуацию пришлось вмешиваться полиции. Ей удалось разогнать болельщиков обеих команд. Видео доступно здесь и здесь.

  • «Бомбардир» провел текстовую трансляцию матча.
  • «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Примеры, «Валенсия» – пятое.
  • «Валенсия» победила каталонцев дома в Примере впервые с 2007 года.

Источник: твиттер Antidisturbios
Испания. Примера Валенсия Барселона
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