Ультрас «Валенсии» и «Барселоны» перед матчем устроили стычку с пиротехникой и летающими стульями

Перед матчем 21-го тура Примеры между «Валенсией» и «Барселоной» (2:0) в Валенсии случилась стычка между фанатами. Они кидали друг в друга файеры и стулья.
В ситуацию пришлось вмешиваться полиции. Ей удалось разогнать болельщиков обеих команд. Видео доступно здесь и здесь.
- «Бомбардир» провел текстовую трансляцию матча.
- «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Примеры, «Валенсия» – пятое.
- «Валенсия» победила каталонцев дома в Примере впервые с 2007 года.
Источник: твиттер Antidisturbios