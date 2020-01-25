Ультрас «Валенсии» и «Барселоны» перед матчем устроили стычку с пиротехникой и летающими стульями

Перед матчем 21-го тура Примеры между «Валенсией» и «Барселоной» (2:0) в Валенсии случилась стычка между фанатами. Они кидали друг в друга файеры и стулья.

В ситуацию пришлось вмешиваться полиции. Ей удалось разогнать болельщиков обеих команд. Видео доступно здесь и здесь.