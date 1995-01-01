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    «Валенсия» почти 13 лет не могла дома победить «Барселону» в матче Примеры

    В матче 21-го тура Примеры «Валенсия» на своем поле выиграла у «Барселоны» со счетом 2:0.

    Как сообщает Squawka, это первая домашняя победа левантийцев над каталонцами в чемпионате с февраля 2007 года.

    За почти 13 лет «Валенсия» на «Месталье» семь раз сыграла с «Барсой» вничью в национальном первенстве и потерпела пять поражений.

    • «Бомбардир» провел текстовую трансляцию матча.
    • «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Примеры, «Валенсия» – пятое.

    Источник: Squawka

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    Сегодня, 20:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +71

      Все_тот_же_Юве 14 минут назад

      щенячий восторг сетьена и болел по поводу назначения сетьена потихоньку проходит )

      0
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      Рейтинг: +152

      Barçist 2 часа назад

      Болельщиков Валенсии с заслуженной победой клуба,сыграли отлично!

      0
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