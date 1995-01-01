«Валенсия» почти 13 лет не могла дома победить «Барселону» в матче Примеры

В матче 21-го тура Примеры «Валенсия» на своем поле выиграла у «Барселоны» со счетом 2:0.

Как сообщает Squawka, это первая домашняя победа левантийцев над каталонцами в чемпионате с февраля 2007 года.

За почти 13 лет «Валенсия» на «Месталье» семь раз сыграла с «Барсой» вничью в национальном первенстве и потерпела пять поражений.