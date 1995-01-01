Слуцкий станет гостем «Вечернего Урганта»

Почему его так пиарят? Провал на Евро со сборной, провал в англии, провал в Голландии?! А такое впечатление, что он выиграл всё что-только можно в европе и на пенсии решил потренировать на родине!)))
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий посетит шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Выпуск с российским специалистом покажут в понедельник, 27 января.
- Слуцкий возглавил «Рубин» это межсезонье.
- Тренер уже был гостем «Вечернего Урганта» в марте 2018 года.
Слуцкий: «Очевидно, что «Рубин» ждет борьба за выживание»