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    Слуцкий станет гостем «Вечернего Урганта»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий посетит шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

    Выпуск с российским специалистом покажут в понедельник, 27 января.

    • Слуцкий возглавил «Рубин» это межсезонье.
    • Тренер уже был гостем «Вечернего Урганта» в марте 2018 года.

    Слуцкий: «Очевидно, что «Рубин» ждет борьба за выживание»

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    Публикация от text (@vecherniy_urgant) 25 Янв 2020 в 3:06 PST

    Источник: Инстаграм «Вечернего Урганта»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +503

      tomsib 14 минут назад

      Почему его так пиарят? Провал на Евро со сборной, провал в англии, провал в Голландии?! А такое впечатление, что он выиграл всё что-только можно в европе и на пенсии решил потренировать на родине!)))

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      Рейтинг: +864

      Frankfurt Am Main > tomsib 7 минут назад

      Прочитал про качалку и решил написать про его пиар, но. Ты опередил, я тоже незнаю почему
      про этого персонажа так часто пишут.

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