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    Слуцкий: «Очевидно, что «Рубин» ждет борьба за выживание»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поговорил о перспективах команды. По словам специалиста, казанцы в этом сезоне борются за выживание.

    – «Рубин» ждет борьба за выживание?

    – Да, это очевидно.

    – Для вас это вызов?

    – Только вперед со штыком, нет шансов сдать назад. Будем пытаться. Хотя, безусловно, задача не из легких.

    • «Рубин» идет в зоне стыковых матчей.
    • Первый соперник по весенней части РПЛ – «Тамбов»,
    • Слуцкий принял «Рубин» в декабре.

    Источник: «Чемпионат»

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    24.01.2020 22:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +662

      juvseriy 36 минут назад

      Смысл подписывать игроков чтобы бороться за выживание

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