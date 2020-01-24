Слуцкий: «Очевидно, что «Рубин» ждет борьба за выживание»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поговорил о перспективах команды. По словам специалиста, казанцы в этом сезоне борются за выживание.

– «Рубин» ждет борьба за выживание?

– Да, это очевидно.

– Для вас это вызов?

– Только вперед со штыком, нет шансов сдать назад. Будем пытаться. Хотя, безусловно, задача не из легких.