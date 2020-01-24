Слуцкий: «Очевидно, что «Рубин» ждет борьба за выживание»

Смысл подписывать игроков чтобы бороться за выживание
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поговорил о перспективах команды. По словам специалиста, казанцы в этом сезоне борются за выживание.
– «Рубин» ждет борьба за выживание?
– Да, это очевидно.
– Для вас это вызов?
– Только вперед со штыком, нет шансов сдать назад. Будем пытаться. Хотя, безусловно, задача не из легких.
- «Рубин» идет в зоне стыковых матчей.
- Первый соперник по весенней части РПЛ – «Тамбов»,
- Слуцкий принял «Рубин» в декабре.