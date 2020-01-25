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  • «Бавария» и еще три клуба интересуются нападающим «Барселоны» Пересом

«Бавария» и еще три клуба интересуются нападающим «Барселоны» Пересом

25 января 2020, 13:28
2

Форвард «Барселоны» Карлес Перес стал трансферной целью сразу четырех клубов.

По информации Mundo Deportivo, на 21-летнего нападающего претендуют «Бавария», дортмундская «Боруссия», «Севилья» и «Рома».

Пока фаворитом в гонке за испанцем считаются римляне, однако сам футболист еще не принял окончательное решение касательно своего будущего.

  • 21-летний Перес – воспитанник «Барсы».
  • Игрок дебютировал за основную команду каталонцев в мае 2019 года.
  • С тех пор он провел 13 матчей, забил два гола и сделал три ассиста.
  • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Барселона Рома Севилья Бавария Боруссия Д Перес Карлес
Комментарии (2)
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Cules2013
1579950349
Он нападающий, если что Перес самим пока нужен. Пусть парень играет, развивается. 10 млн - это не та сумма, ради которой стоит продавать перспективного игрока.
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Graceful 713
1579976486
Мне кажется, он так и останется вечно перспективным как Тельо, Куэнка, Делофеу и Рамирес
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