«Бавария» и еще три клуба интересуются нападающим «Барселоны» Пересом

Форвард «Барселоны» Карлес Перес стал трансферной целью сразу четырех клубов.
По информации Mundo Deportivo, на 21-летнего нападающего претендуют «Бавария», дортмундская «Боруссия», «Севилья» и «Рома».
Пока фаворитом в гонке за испанцем считаются римляне, однако сам футболист еще не принял окончательное решение касательно своего будущего.
- 21-летний Перес – воспитанник «Барсы».
- Игрок дебютировал за основную команду каталонцев в мае 2019 года.
- С тех пор он провел 13 матчей, забил два гола и сделал три ассиста.
- Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.
Источник: Mundo Deportivo