«Бавария» и еще три клуба интересуются нападающим «Барселоны» Пересом

Форвард «Барселоны» Карлес Перес стал трансферной целью сразу четырех клубов.

По информации Mundo Deportivo, на 21-летнего нападающего претендуют «Бавария», дортмундская «Боруссия», «Севилья» и «Рома».

Пока фаворитом в гонке за испанцем считаются римляне, однако сам футболист еще не принял окончательное решение касательно своего будущего.