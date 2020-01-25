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    «Бавария» и еще три клуба интересуются нападающим «Барселоны» Пересом

    Форвард «Барселоны» Карлес Перес стал трансферной целью сразу четырех клубов.

    По информации Mundo Deportivo, на 21-летнего нападающего претендуют «Бавария», дортмундская «Боруссия», «Севилья» и «Рома».

    Пока фаворитом в гонке за испанцем считаются римляне, однако сам футболист еще не принял окончательное решение касательно своего будущего.

    • 21-летний Перес – воспитанник «Барсы».
    • Игрок дебютировал за основную команду каталонцев в мае 2019 года.
    • С тех пор он провел 13 матчей, забил два гола и сделал три ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

    Источник: Mundo Deportivo

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    25.01.2020 13:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +71

      Graceful 713 25 января 2020, 21:21

      Мне кажется, он так и останется вечно перспективным как Тельо, Куэнка, Делофеу и Рамирес

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 25 января 2020, 14:05

      Он нападающий, если что
      Перес самим пока нужен. Пусть парень играет, развивается. 10 млн - это не та сумма, ради которой стоит продавать перспективного игрока.

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