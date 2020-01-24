«Барселона» может приобрести Жиру

Жиру, который "не тянул" в Челси, и вместо которого сватали то Головина, то Чалова, может попасть в Барселону. Жаль, видимо, Барса с двумя упомянутыми великими игроками не смогла договориться. Придётся довольствоваться этим.
Нападающий «Челси» Оливье Жиру может продолжить карьеру в «Барселоне».
Каталонский клуб в зимнее трансферное окно планирует подписать форварда на замену Луису Суаресу, который получил травму и выбыл до мая.
Как информирует Sport.es, Жиру вошел в сферу интересов «Барселоны». Сине-гранатовые хотят арендовать француза.
- Ранее сообщалось, что на Жиру претендует «Интер».
- В этом сезоне игрок провел пять матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями.