«Барселона» может приобрести Жиру

Нападающий «Челси» Оливье Жиру может продолжить карьеру в «Барселоне».

Каталонский клуб в зимнее трансферное окно планирует подписать форварда на замену Луису Суаресу, который получил травму и выбыл до мая.

Как информирует Sport.es, Жиру вошел в сферу интересов «Барселоны». Сине-гранатовые хотят арендовать француза.