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    «Барселона» может приобрести Жиру

    Нападающий «Челси» Оливье Жиру может продолжить карьеру в «Барселоне».

    Каталонский клуб в зимнее трансферное окно планирует подписать форварда на замену Луису Суаресу, который получил травму и выбыл до мая.

    Как информирует Sport.es, Жиру вошел в сферу интересов «Барселоны». Сине-гранатовые хотят арендовать француза.

    • Ранее сообщалось, что на Жиру претендует «Интер».
    • В этом сезоне игрок провел пять матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями.

    Источник: Sport.es

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    24.01.2020 23:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2067

      Томик 33 минуты назад

      Жиру, который "не тянул" в Челси, и вместо которого сватали то Головина, то Чалова, может попасть в Барселону. Жаль, видимо, Барса с двумя упомянутыми великими игроками не смогла договориться. Придётся довольствоваться этим.

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