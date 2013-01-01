Sky Sports: «Барселона» в январе отправляла «Тоттенхэму» запрос по трансферу Эриксена

«Барселона» проявляла заинтересованность в подписании полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.

По информации Sky Sports, в текущем месяце каталонский клуб делал запрос касательно возможности трансфера датчанина.

Однако футболист уже находится в шаге от перехода в «Интер».