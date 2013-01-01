Sky Sports: «Барселона» в январе отправляла «Тоттенхэму» запрос по трансферу Эриксена

Какой нахрен запрос!? Эриксен сейчас стоит копейки, нужно перебивать условия Интера. Окупится многократно. Это будет круче и выгоднее, даже чем трансфер Видаля. На фоне просирания сотен миллионов долларов на таких, как Коут и Дембеле, тут сделка верная. Не понятно и чего так Эриксен именно в Интер навострился. Чемпион Италии - это максимум, на что сейчас способны миланцы.
«Барселона» проявляла заинтересованность в подписании полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.
По информации Sky Sports, в текущем месяце каталонский клуб делал запрос касательно возможности трансфера датчанина.
Однако футболист уже находится в шаге от перехода в «Интер».
- В текущем сезоне игрок провел 27 матчей, в которых забил три гола и сделал три ассиста.
- Эриксен выступает в Лондоне с 2013 года.
- Трофеев в Англии датчанин не брал.