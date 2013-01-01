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    Sky Sports: «Барселона» в январе отправляла «Тоттенхэму» запрос по трансферу Эриксена

    «Барселона» проявляла заинтересованность в подписании полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.

    По информации Sky Sports, в текущем месяце каталонский клуб делал запрос касательно возможности трансфера датчанина.

    Однако футболист уже находится в шаге от перехода в «Интер».

    • В текущем сезоне игрок провел 27 матчей, в которых забил три гола и сделал три ассиста.
    • Эриксен выступает в Лондоне с 2013 года.
    • Трофеев в Англии датчанин не брал.

    Источник: Sky Sports

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9206

      Cules2013 1 час назад

      Какой нахрен запрос!? Эриксен сейчас стоит копейки, нужно перебивать условия Интера. Окупится многократно. Это будет круче и выгоднее, даже чем трансфер Видаля. На фоне просирания сотен миллионов долларов на таких, как Коут и Дембеле, тут сделка верная. Не понятно и чего так Эриксен именно в Интер навострился. Чемпион Италии - это максимум, на что сейчас способны миланцы.

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      Рейтинг: +1251

      gor77 2 часа назад

      Если запрос сделали через почту России, то ответ долго ждать придётся! ))))))))

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