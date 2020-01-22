Максименко – о сборе «Спартака: «Один из самых сложных на моей памяти»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко поделился впечатлениями от сбора московской команды.

Красно-белые проводят сбор в Абу-Даби.

Это первый тренировочный сбор для Доменико Тедеско на посту главного тренера «Спартака».

«Сбор тяжелый, один из самых сложных на моей памяти. Даже вратари с полевыми игроками бегали кросс. А для нас это вообще убийство. Но сейчас главное — заложить фундамент. Как здесь поработаем, такой результат будет и в сезоне», – сказал Максименко.