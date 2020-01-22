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  • Максименко – о сборе «Спартака: «Один из самых сложных на моей памяти»

Максименко – о сборе «Спартака: «Один из самых сложных на моей памяти»

22 января 2020, 21:01
18

Вратарь «Спартака» Александр Максименко поделился впечатлениями от сбора московской команды.

  • Красно-белые проводят сбор в Абу-Даби.
  • Это первый тренировочный сбор для Доменико Тедеско на посту главного тренера «Спартака».

«Сбор тяжелый, один из самых сложных на моей памяти. Даже вратари с полевыми игроками бегали кросс. А для нас это вообще убийство. Но сейчас главное — заложить фундамент. Как здесь поработаем, такой результат будет и в сезоне», – сказал Максименко.

  • В начале февраля «Спартак» сыграет на Кубке «Париматч» Премьер.
  • Первую официальную игру команда проведет 29 февраля против «Динамо» в рамках РПЛ.

Источник: Официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Максименко Александр
Комментарии (18)
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NEONFOL
1579716355
физику им тедеску забивает, надеюсь будет результат
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vka1970
1579716559
Блин, нарадоваться не могу. Тед явно знает толк в своих обязанностях и обязанностях футболистов. Хватит деньги ни за что получать.Пришло время и поработать.
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Бриг
1579717886
Ну, за сбычу мечт!
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oyabun
1579722550
Физика, это конечно хорошо. Главное только чтобы не было перекоса в одну сторону. С техникой в команде тоже проблема, по воротам попадать не умеют, штрафные не забивали с времен Фернандо, с угловых тоже большая редкость. Надеюсь Тедеско и в этих компонентах мастер тренинга.
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VVM1964
1579725812
" Даже вратари с полевыми игроками бегали кросс " - да , действительно " не царское это дело " )))))
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нейтральныйкакникто
1579735725
Не можете переиграть благодаря техники и тактики-перебегать соперника благодаря физики, это тоже один из вариантов. Будем смотреть ,как всё это будет выглядеть весной
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RotBerg
1579745284
Эти всё ноют) молча пахать надо
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Диктор
1579748310
Работайте -и результат будет.
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Plyash
1579764717
Бакаев,теперь Максименко,кто следующий?Работайте,господа спортсмены и всё у вас будет хорошо.Долги болельщикам надо возвращать.
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