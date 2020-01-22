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    Максименко – о сборе «Спартака: «Один из самых сложных на моей памяти»

    Вратарь «Спартака» Александр Максименко поделился впечатлениями от сбора московской команды.

    • Красно-белые проводят сбор в Абу-Даби.
    • Это первый тренировочный сбор для Доменико Тедеско на посту главного тренера «Спартака».

    «Сбор тяжелый, один из самых сложных на моей памяти. Даже вратари с полевыми игроками бегали кросс. А для нас это вообще убийство. Но сейчас главное — заложить фундамент. Как здесь поработаем, такой результат будет и в сезоне», – сказал Максименко.

    • В начале февраля «Спартак» сыграет на Кубке «Париматч» Премьер.
    • Первую официальную игру команда проведет 29 февраля против «Динамо» в рамках РПЛ.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1486

      Бриг 19 минут назад

      Ну, за сбычу мечт!

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      Рейтинг: +11356

      vka1970 41 минуту назад

      Блин, нарадоваться не могу.
      Тед явно знает толк в своих обязанностях и обязанностях футболистов.
      Хватит деньги ни за что получать.Пришло время и поработать.

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      Рейтинг: +1490

      alarm 42 минуты назад

      гоняют хряков!

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      Рейтинг: +1009

      serhio80 > alarm 11 минут назад

      Гоняет уборщица тебя по школе грязной тряпкой) когда по помытому пройдешь)

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      Рейтинг: +203

      NEONFOL 45 минут назад

      физику им тедеску забивает, надеюсь будет результат

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