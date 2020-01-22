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  • Зотов: «Переход Кокорина в «Сочи» согласован, видимо, пока устно. Если «Зенит» его отзаявит, будут жесткие действия со стороны профсоюза»

Зотов: «Переход Кокорина в «Сочи» согласован, видимо, пока устно. Если «Зенит» его отзаявит, будут жесткие действия со стороны профсоюза»

22 января 2020, 16:54
9

Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи».

«Никто не может заставить игрока перейти в другой клуб без его желания. В данный момент мы не владеем всей информацией. Чтобы все понимать, нам нужно пообщаться с Сашей, «Сочи» и «Зенитом».

Мы видели, что вчера его поставили играть, дали капитанскую повязку, здорово. Повторюсь, по регламенту, нельзя заставить человека что-либо делать вне рамок трудового договора, а в трудовом договоре вряд ли написано, что он обязуется по первому требованию идти в аренду в другой клуб, который ему предложат.

Любого футболиста, если нарушаются его права, готовы всегда защищать. Напомню, мы были первыми, кто, несмотря на всю недавнюю ситуацию, готовы были ему помочь. Повторюсь, заставить – нельзя. Переход в аренду требует определенного количества документов, которые Александр также будет подписывать.

Ставить эти подписи или нет – решать футболисту. Профсоюз, конечно, следит за ситуацией, и как только там будет что-то происходить неправомерное – сразу же вмешаемся. Пока что, мне кажется, что это больше подогревание ситуации, нежели то, что уже кому-то наступают на горло и заставляют что-либо делать.

Переход согласован, видимо, пока устно между руководителями клубов. Документов же пока нет никаких. Если он не будет попадать в заявку, если его отзаявят, будут более активные и жесткие действия со стороны профсоюза», – сказал Зотов.

Отчим Кокорина: «Саша не просто «пока» не собирается в «Сочи», а вообще не едет. Летом поедет туда на отдых»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Кокорин Александр
Комментарии (9)
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vla4839
1579702132
Правильно! Надо отстаивать законные права людей ,невзирая на личности нарушителей. Жаль ,что этого не произошло во время судилища над Кокориным ,Мамаевым и др.
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bset
1579703539
Не бросили Кокорина, молодцы, но на рабство вряд ли он соглашался. Так что либо договаривайтесь и разговаривайте с игроком, либо получайте соответствующие санкции.
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mixa79
1579709466
доброе утро, Господа)) Газпрому не до профсоюзов ваших. Первый день как будто в Рассеи живете и не знаете как такие вопросы решаются.
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Hektor 84
1579710890
Когда поступит звонок свыше ваш профсоюз рот прикроет либо разгонят этот профсоюз. Россия уже давно движется к крепостному праву.
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Ганнибал Лектор
1579713830
В свете последних событий более вероятен другой сценарий, при котором профсоюз будет помалкивать в тряпочку. Равно как и такие рупоры дерьмократии как малахов и иже с ним. Тьфу. Никаких прав и свобод - есть каста неприкасаемых. Никакой Конституции, все по понятиям.
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vova.galeev
1579713938
Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия (опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), не упусти шанс порадовать себя и её в постели, вот мой опыт ---- https://bit.vodka/uzevs
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paracetamol
1579722791
Медведев свои делишки обделывает. Видать, пообещал Кокорина Ротенбергу в бане по пьяной лавочке.
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val-berezko
1579762730
В такой атмосфере играть нельзя!
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моэм
1579764652
БЕГИ САША...БЕГИ...
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