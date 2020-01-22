Зотов: «Переход Кокорина в «Сочи» согласован, видимо, пока устно. Если «Зенит» его отзаявит, будут жесткие действия со стороны профсоюза»

Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи».

«Никто не может заставить игрока перейти в другой клуб без его желания. В данный момент мы не владеем всей информацией. Чтобы все понимать, нам нужно пообщаться с Сашей, «Сочи» и «Зенитом».

Мы видели, что вчера его поставили играть, дали капитанскую повязку, здорово. Повторюсь, по регламенту, нельзя заставить человека что-либо делать вне рамок трудового договора, а в трудовом договоре вряд ли написано, что он обязуется по первому требованию идти в аренду в другой клуб, который ему предложат.

Любого футболиста, если нарушаются его права, готовы всегда защищать. Напомню, мы были первыми, кто, несмотря на всю недавнюю ситуацию, готовы были ему помочь. Повторюсь, заставить – нельзя. Переход в аренду требует определенного количества документов, которые Александр также будет подписывать.

Ставить эти подписи или нет – решать футболисту. Профсоюз, конечно, следит за ситуацией, и как только там будет что-то происходить неправомерное – сразу же вмешаемся. Пока что, мне кажется, что это больше подогревание ситуации, нежели то, что уже кому-то наступают на горло и заставляют что-либо делать.

Переход согласован, видимо, пока устно между руководителями клубов. Документов же пока нет никаких. Если он не будет попадать в заявку, если его отзаявят, будут более активные и жесткие действия со стороны профсоюза», – сказал Зотов.

Во вторник утром «Сочи» объявил об аренде Кокорина до конца сезона.

В среду гендиректор «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что питерский клуб договорился с «Сочи».

Отчим Кокорина: «Саша не просто «пока» не собирается в «Сочи», а вообще не едет. Летом поедет туда на отдых»