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    Зотов: «Переход Кокорина в «Сочи» согласован, видимо, пока устно. Если «Зенит» его отзаявит, будут жесткие действия со стороны профсоюза»

    Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи».

    «Никто не может заставить игрока перейти в другой клуб без его желания. В данный момент мы не владеем всей информацией. Чтобы все понимать, нам нужно пообщаться с Сашей, «Сочи» и «Зенитом».

    Мы видели, что вчера его поставили играть, дали капитанскую повязку, здорово. Повторюсь, по регламенту, нельзя заставить человека что-либо делать вне рамок трудового договора, а в трудовом договоре вряд ли написано, что он обязуется по первому требованию идти в аренду в другой клуб, который ему предложат.

    Любого футболиста, если нарушаются его права, готовы всегда защищать. Напомню, мы были первыми, кто, несмотря на всю недавнюю ситуацию, готовы были ему помочь. Повторюсь, заставить – нельзя. Переход в аренду требует определенного количества документов, которые Александр также будет подписывать.

    Ставить эти подписи или нет – решать футболисту. Профсоюз, конечно, следит за ситуацией, и как только там будет что-то происходить неправомерное – сразу же вмешаемся. Пока что, мне кажется, что это больше подогревание ситуации, нежели то, что уже кому-то наступают на горло и заставляют что-либо делать.

    Переход согласован, видимо, пока устно между руководителями клубов. Документов же пока нет никаких. Если он не будет попадать в заявку, если его отзаявят, будут более активные и жесткие действия со стороны профсоюза», – сказал Зотов.

    Отчим Кокорина: «Саша не просто «пока» не собирается в «Сочи», а вообще не едет. Летом поедет туда на отдых»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:54
    Комментарии4
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      Рейтинг: +13631

      bset 15 минут назад

      Не бросили Кокорина, молодцы, но на рабство вряд ли он соглашался. Так что либо договаривайтесь и разговаривайте с игроком, либо получайте соответствующие санкции.

      0
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      Рейтинг: +399

      Semenycch 24 минуты назад

      Все верно! Первый адекватный комментарий официального гражданина. Браво!

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      Рейтинг: +184

      vla4839 38 минут назад

      Правильно! Надо отстаивать законные права людей ,невзирая на личности нарушителей. Жаль ,что этого не произошло во время судилища над Кокориным ,Мамаевым и др.

      2
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      Рейтинг: +399

      Semenycch > vla4839 27 минут назад

      Очень достойный комментарий.

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