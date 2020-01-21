BBC: «Ливерпуль» рассчитывает летом продать Шакири за 30 миллионов

«Ливерпуль» отказался расставаться с полузащитником Джерданом Шакири во время зимнего трансферного окна.

По информации BBC, арендовать швейцарца в январе хотели «Рома» и «Севилья», но мерсисайдский клуб отклонил оба предложения.

«Ливерпуль» собирается продать 28-летнего футболиста летом за сумму около 30 миллионов евро.