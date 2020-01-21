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  • BBC: «Ливерпуль» рассчитывает летом продать Шакири за 30 миллионов

BBC: «Ливерпуль» рассчитывает летом продать Шакири за 30 миллионов

21 января 2020, 19:46
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«Ливерпуль» отказался расставаться с полузащитником Джерданом Шакири во время зимнего трансферного окна.

По информации BBC, арендовать швейцарца в январе хотели «Рома» и «Севилья», но мерсисайдский клуб отклонил оба предложения.

«Ливерпуль» собирается продать 28-летнего футболиста летом за сумму около 30 миллионов евро.

  • Шакири перебрался на «Энфилд» в июле 2018 года из «Сток Сити» за 14,7 миллиона евро.
  • В текущем сезоне хавбек провел за «Ливерпуль» всего 10 матчей и забил один гол.
  • Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Севилья Рома Шакири Джердан
Комментарии (1)
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loko-the_best
1579642487
Давайте в Локо в аренду с правом выкупа за 20 миллионов)
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