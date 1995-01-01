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    BBC: «Ливерпуль» рассчитывает летом продать Шакири за 30 миллионов

    «Ливерпуль» отказался расставаться с полузащитником Джерданом Шакири во время зимнего трансферного окна.

    По информации BBC, арендовать швейцарца в январе хотели «Рома» и «Севилья», но мерсисайдский клуб отклонил оба предложения.

    «Ливерпуль» собирается продать 28-летнего футболиста летом за сумму около 30 миллионов евро.

    • Шакири перебрался на «Энфилд» в июле 2018 года из «Сток Сити» за 14,7 миллиона евро.
    • В текущем сезоне хавбек провел за «Ливерпуль» всего 10 матчей и забил один гол.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

    Источник: BBC

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      sirgen 2 минуты назад

      Если делаете стaвки -> infostavka.ru

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      Рейтинг: +1311

      solodealer 58 минут назад

      Не получится... НЕ ВИДНО К ИГРОКУ ИНТЕРЕСА ВООБЩЕ... А тут уже и сумму обсуждают)))

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