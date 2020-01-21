BBC: «Ливерпуль» рассчитывает летом продать Шакири за 30 миллионов

«Ливерпуль» отказался расставаться с полузащитником Джерданом Шакири во время зимнего трансферного окна.
По информации BBC, арендовать швейцарца в январе хотели «Рома» и «Севилья», но мерсисайдский клуб отклонил оба предложения.
«Ливерпуль» собирается продать 28-летнего футболиста летом за сумму около 30 миллионов евро.
- Шакири перебрался на «Энфилд» в июле 2018 года из «Сток Сити» за 14,7 миллиона евро.
- В текущем сезоне хавбек провел за «Ливерпуль» всего 10 матчей и забил один гол.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.
Источник: BBC