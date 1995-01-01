Только «Ювентус» из клубов топ-5 лиг Европы набрал не менее 50 очков в 20 турах три сезона подряд

«Ювентус» благодаря вчерашней победе над «Пармой» (2:1) набрал 51 очко в стартовых 20 турах Серии А.

Туринцы преодолели отметку в 50 баллов в чемпионате за указанный период третий сезон подряд.

Как сообщает Opta, «Ювентус» стал единственным клубом из топ-5 европейских лиг, которому это удалось.