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    Только «Ювентус» из клубов топ-5 лиг Европы набрал не менее 50 очков в 20 турах три сезона подряд

    «Ювентус» благодаря вчерашней победе над «Пармой» (2:1) набрал 51 очко в стартовых 20 турах Серии А.

    Туринцы преодолели отметку в 50 баллов в чемпионате за указанный период третий сезон подряд.

    Как сообщает Opta, «Ювентус» стал единственным клубом из топ-5 европейских лиг, которому это удалось.

    • «Ювентус» восемь раз кряду выигрывал скудетто.
    • В текущем розыгрыше Серии А команда Маурицио Сарри лидирует, опережая «Интер» и «Лацио» на четыре и шесть очков соответственно.

    Источник: Opta

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +873

      VVadic 22 минуты назад

      Донность Серии А подтверждена!

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