Бундеслига. «Шальке» дома всухую победил «Боруссию» М и догнал «Баварию»

В очередном туре чемпионата Германии «Шальке» оказался сильнее гостей из Менхенгладбаха. Все голы были забиты во втором тайме.

«Шальке» теперь идет на четвертом месте и имеет равное количество очков с «Баварией». «Боруссия» занимает второе место.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 18-й тур

Шальке – Боруссия М – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Суат, 48; 2:0 – Грегоритч, 58.

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