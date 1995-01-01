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    Бундеслига. «Шальке» дома всухую победил «Боруссию» М и догнал «Баварию»

    В очередном туре чемпионата Германии «Шальке» оказался сильнее гостей из Менхенгладбаха. Все голы были забиты во втором тайме.

    «Шальке» теперь идет на четвертом месте и имеет равное количество очков с «Баварией». «Боруссия» занимает второе место.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 18-й тур

    Шальке – Боруссия М – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Суат, 48; 2:0 – Грегоритч, 58.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 00:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4148

      Viper for CSKA 25 минут назад

      Красавцы! Очень понравилась игра синих. А, Грегорич - вообще огонь. Только пришел, сразу в старт, отлично взаимодействовал с партнёрами, да ещё и гол забил.

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      Рейтинг: +2622

      zatonn 7 часов назад

      В воскресенье сценарий такой, чтобы выйти на второе место, приходят на ум слова из известной песни:
      А значит нам нужна одна... Победа, одна на всех..

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