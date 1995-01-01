Бундеслига. «Шальке» дома всухую победил «Боруссию» М и догнал «Баварию»

Красавцы! Очень понравилась игра синих. А, Грегорич - вообще огонь. Только пришел, сразу в старт, отлично взаимодействовал с партнёрами, да ещё и гол забил.
В очередном туре чемпионата Германии «Шальке» оказался сильнее гостей из Менхенгладбаха. Все голы были забиты во втором тайме.
«Шальке» теперь идет на четвертом месте и имеет равное количество очков с «Баварией». «Боруссия» занимает второе место.
Чемпионат Германии. Бундеслига. 18-й тур
Шальке – Боруссия М – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Суат, 48; 2:0 – Грегоритч, 58.