«Манчестер Сити» отказался продавать Стоунса в «Арсенал»

«Арсенал» попытался купить защитника «Манчестер Сити» Джона Стоунса. В нем заинтересован главный тренер лондонцев Микель Артета, который пришел в команду из стана «Сити».

Действующие чемпионы Англии не намерены отпускать кого-либо из защитников основного состава зимой, поэтому ответили «Арсеналу» отказом, пишет Daily Mail.