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    «Манчестер Сити» отказался продавать Стоунса в «Арсенал»

    «Арсенал» попытался купить защитника «Манчестер Сити» Джона Стоунса. В нем заинтересован главный тренер лондонцев Микель Артета, который пришел в команду из стана «Сити».

    Действующие чемпионы Англии не намерены отпускать кого-либо из защитников основного состава зимой, поэтому ответили «Арсеналу» отказом, пишет Daily Mail.

    • Стоунс в текущем сезоне провел 14 матчей, сделал результативный пас.
    • «Сити» купил защитника в 2016 году у «Эвертона» за 56 миллионов евро.
    • Контракт Стоунса с «Сити» рассчитан до лета 2022 года.

    Источник: Daily Mail

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    15.01.2020 09:51
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