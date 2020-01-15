«Манчестер Сити» отказался продавать Стоунса в «Арсенал»

«Арсенал» попытался купить защитника «Манчестер Сити» Джона Стоунса. В нем заинтересован главный тренер лондонцев Микель Артета, который пришел в команду из стана «Сити».
Действующие чемпионы Англии не намерены отпускать кого-либо из защитников основного состава зимой, поэтому ответили «Арсеналу» отказом, пишет Daily Mail.
- Стоунс в текущем сезоне провел 14 матчей, сделал результативный пас.
- «Сити» купил защитника в 2016 году у «Эвертона» за 56 миллионов евро.
- Контракт Стоунса с «Сити» рассчитан до лета 2022 года.
Источник: Daily Mail