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«Манчестер Сити» отказался продавать Стоунса в «Арсенал»

15 января 2020, 09:51

«Арсенал» попытался купить защитника «Манчестер Сити» Джона Стоунса. В нем заинтересован главный тренер лондонцев Микель Артета, который пришел в команду из стана «Сити».

Действующие чемпионы Англии не намерены отпускать кого-либо из защитников основного состава зимой, поэтому ответили «Арсеналу» отказом, пишет Daily Mail.

  • Стоунс в текущем сезоне провел 14 матчей, сделал результативный пас.
  • «Сити» купил защитника в 2016 году у «Эвертона» за 56 миллионов евро.
  • Контракт Стоунса с «Сити» рассчитан до лета 2022 года.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Арсенал Манчестер Сити Стоунз Джон
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