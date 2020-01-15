Василий Березуцкий: «Не пойду в «Спартак», это ненормально»

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий заверил, что никогда не будет работать в «Спартаке».

– К слову, про «Спартак». Вы недавно сказали о том, что никогда не возглавите эту команду. Прямо-таки уверены в этом? Дзюба тоже говорил, что никогда не уйдeт в «Зенит» или ЦСКА. А Слуцкий – что не хочет тренировать никакой другой клуб в России после ЦСКА...

– Во-первых, они мне и не предложат. Это ненормально. И, конечно, я не пойду. Человек, который так долго играл в ЦСКА, не должен переходить к основному сопернику. Да, тренерская работа другая. Но я не пойду.

– Виктор Савельевич Онопко не согласится с таким правилом...

– А сколько Виктор Савельевич Онопко играл в «Спартаке»?

– Четыре сезона, потом уехал в Испанию.

– Ну это же не 15 лет. И опять же, я не говорю о том, правильно это или нет. Это моe мнение. А каждый делает то, что хочет.

Березуцкий выступал за ЦСКА с 2002 по 2018 год.

В активе 37-летнего футболиста 510 матчей в составе армейцев, 14 голов и 20 ассистов.

По окончании сезона-2017/18 игрок завершил карьеру.

Василий Березуцкий: «Конкретное предложение от Слуцкого по поводу «Рубина» было. Посмотрим, может чуть позже»

Василий Березуцкий: «Головину поначалу только и делали, что пихали»