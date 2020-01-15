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    Василий Березуцкий: «Не пойду в «Спартак», это ненормально»

    Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий заверил, что никогда не будет работать в «Спартаке».

    – К слову, про «Спартак». Вы недавно сказали о том, что никогда не возглавите эту команду. Прямо-таки уверены в этом? Дзюба тоже говорил, что никогда не уйдeт в «Зенит» или ЦСКА. А Слуцкий – что не хочет тренировать никакой другой клуб в России после ЦСКА...

    – Во-первых, они мне и не предложат. Это ненормально. И, конечно, я не пойду. Человек, который так долго играл в ЦСКА, не должен переходить к основному сопернику. Да, тренерская работа другая. Но я не пойду.

    – Виктор Савельевич Онопко не согласится с таким правилом...

    – А сколько Виктор Савельевич Онопко играл в «Спартаке»?

    – Четыре сезона, потом уехал в Испанию.

    – Ну это же не 15 лет. И опять же, я не говорю о том, правильно это или нет. Это моe мнение. А каждый делает то, что хочет.

    • Березуцкий выступал за ЦСКА с 2002 по 2018 год.
    • В активе 37-летнего футболиста 510 матчей в составе армейцев, 14 голов и 20 ассистов.
    • По окончании сезона-2017/18 игрок завершил карьеру.

    Василий Березуцкий: «Конкретное предложение от Слуцкого по поводу «Рубина» было. Посмотрим, может чуть позже»

    Василий Березуцкий: «Головину поначалу только и делали, что пихали»

    Источник: «Чемпионат»

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    15.01.2020 01:50
    Комментарии16
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      Рейтинг: +75148

      zigbert 20 часов назад

      О чем разговор, если для родного ЦСКА пока не нужен.

      3
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      Рейтинг: +177

      NEONFOL 15 января, 11:34

      блин, так жалко, такой талантливый тренер и не пойдёт к нам))))

      2
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      Рейтинг: +4051

      nik55 15 января, 10:44

      Спартаку ты и не нужен----размечтался

      2
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      Рейтинг: +2516

      Alekxei Z. 15 января, 09:38

      Журналисты достали дебилизмом, одни и теже вопросы, то Слуцкому , теперь Березуцкому.
      Что вы хотите услышать ???
      Нормальные люди не пойдут в стан противника, да и не предложат им. Онопко единственный пример.

      2
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      Рейтинг: +1806

      general.lizyukov > Alekxei Z. 15 января, 10:10

      Мне казалось, футбол - это спорт, где есть соперники. А оказывается, это война, где есть противники.
      Привет голосам в твоей голове.

      0
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      Рейтинг: +896

      Иван Петров 1986 15 января, 08:28

      Смотря сколько предложат, а то еще как пойдешь - бегом побежишь.

      0
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      Рейтинг: +17880

      Боцман59rus 15 января, 07:43

      Пенек размечтался,учись качаться на стуле и не льсти себе,в спартаке своих физруков хватает

      2
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      Рейтинг: +11613

      Garrincha58 15 января, 07:24

      бла бла бла ни о чём

      0
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      Рейтинг: +1146

      alarm 15 января, 06:40

      а тебя и не возьмут, поскольку ориентация не тарасовская. позор спартаку!

      4
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      Рейтинг: +9027

      Диктор 15 января, 05:50

      Ключевая фраза этой статьи это -Во первых ,они мне и не предложат.И в этом вся суть.

      5
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      Рейтинг: +11216

      vka1970 15 января, 05:15

      Странный человек.
      Меня туда не зовут, но я не пойду.
      Господа это шедевр.....

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