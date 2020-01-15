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  • Василий Березуцкий: «Не пойду в «Спартак», это ненормально»

Василий Березуцкий: «Не пойду в «Спартак», это ненормально»

15 января 2020, 01:50
15

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий заверил, что никогда не будет работать в «Спартаке».

– К слову, про «Спартак». Вы недавно сказали о том, что никогда не возглавите эту команду. Прямо-таки уверены в этом? Дзюба тоже говорил, что никогда не уйдeт в «Зенит» или ЦСКА. А Слуцкий – что не хочет тренировать никакой другой клуб в России после ЦСКА...

– Во-первых, они мне и не предложат. Это ненормально. И, конечно, я не пойду. Человек, который так долго играл в ЦСКА, не должен переходить к основному сопернику. Да, тренерская работа другая. Но я не пойду.

– Виктор Савельевич Онопко не согласится с таким правилом...

– А сколько Виктор Савельевич Онопко играл в «Спартаке»?

– Четыре сезона, потом уехал в Испанию.

– Ну это же не 15 лет. И опять же, я не говорю о том, правильно это или нет. Это моe мнение. А каждый делает то, что хочет.

  • Березуцкий выступал за ЦСКА с 2002 по 2018 год.
  • В активе 37-летнего футболиста 510 матчей в составе армейцев, 14 голов и 20 ассистов.
  • По окончании сезона-2017/18 игрок завершил карьеру.

Василий Березуцкий: «Конкретное предложение от Слуцкого по поводу «Рубина» было. Посмотрим, может чуть позже»

Василий Березуцкий: «Головину поначалу только и делали, что пихали»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Березуцкий Василий
Комментарии (15)
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Hektor 84
1579046933
Да тебя и не позовут
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vka1970
1579054556
Странный человек. Меня туда не зовут, но я не пойду. Господа это шедевр.....
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Диктор
1579056622
Ключевая фраза этой статьи это -Во первых ,они мне и не предложат.И в этом вся суть.
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Garrincha58
1579062255
бла бла бла ни о чём
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Боцман59rus
1579063393
Пенек размечтался,учись качаться на стуле и не льсти себе,в спартаке своих физруков хватает
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Иван Петров 1986
1579066137
Смотря сколько предложат, а то еще как пойдешь - бегом побежишь.
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nik55
1579074245
Спартаку ты и не нужен----размечтался
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NEONFOL
1579077265
блин, так жалко, такой талантливый тренер и не пойдёт к нам))))
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zigbert
1579096255
О чем разговор, если для родного ЦСКА пока не нужен.
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bset
1579237751
Да заканчивайте вы уже про свое "никогда". Мало ли как жизнь повернется.
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