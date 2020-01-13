Полузащитник «Уфы» Фомин может перейти в «Генк»

Александр Маньяков, агент полузащитника «Уфы» Даниила Фомина, сообщил, что его клиент может продолжить карьеру в Бельгии.

«Генк» ищет опорного полузащитника, мы предложили им Даниила Фомина. Ждем ответа», – сказал агент.