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    Полузащитник «Уфы» Фомин может перейти в «Генк»

    Александр Маньяков, агент полузащитника «Уфы» Даниила Фомина, сообщил, что его клиент может продолжить карьеру в Бельгии.

    «Генк» ищет опорного полузащитника, мы предложили им Даниила Фомина. Ждем ответа», – сказал агент.

    • В текущем сезоне Фомин провел за «Уфу» 20 матчей и забил три гола.
    • В середине декабря сообщалось об интересе к 22-летнему игроку со стороны чешских топ-клубов.
    • По информации ФАН, «Уфа» готова продать хавбека за 2,5 миллиона евро.

    Источник: Sport24

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    13.01.2020 19:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 13 января 2020, 21:04

      Он скорее в бомжатник перейдет, где через сезон и помрет, а дальше в ФНЛ

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 13 января 2020, 20:23

      Это не генк хочет, а сами предложили

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