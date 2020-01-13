Полузащитник «Уфы» Фомин может перейти в «Генк»

Он скорее в бомжатник перейдет, где через сезон и помрет, а дальше в ФНЛ
Александр Маньяков, агент полузащитника «Уфы» Даниила Фомина, сообщил, что его клиент может продолжить карьеру в Бельгии.
«Генк» ищет опорного полузащитника, мы предложили им Даниила Фомина. Ждем ответа», – сказал агент.
- В текущем сезоне Фомин провел за «Уфу» 20 матчей и забил три гола.
- В середине декабря сообщалось об интересе к 22-летнему игроку со стороны чешских топ-клубов.
- По информации ФАН, «Уфа» готова продать хавбека за 2,5 миллиона евро.