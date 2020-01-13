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    Игнатьев: «Поздравил Слуцкого с переходом в «Рубин». Он меня еще в 2010 году в «Крылья» звал»

    Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев высказался о назначении Леонида Слуцкого главным тренером «Рубина».

    «Я поздравил Слуцкого с переходом в «Рубин». Мы с ним хорошо общаемся. Леонид Викторович звал меня еще в 2010 году в «Крылья Советов» – сказал Игнатьев.

    • После 19 туров «Рубин» идет на 13-м месте в зоне переходных матчей РПЛ.
    • Слуцкий возглавил команду в декабре.

    Слуцкий: «Предложение «Рубина» – челлендж. Я еще никогда в своей жизни не боролся за выживание»


    Источник: «Чемпионат»

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    13.01.2020 18:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +526

      Medved2468 13 января 2020, 23:14

      Игнатьев обкурился там чтоли?

      Игнатьев играл в "Крыльях" в 2009 году. В 2010 году перешёл в "Локомотив". Слуцкий тренировал "КС" с 2007 по 2009 год. После ушёл в ЦСКА. Игнатьев выступал в "Крыльях Советов" под руководством Слуцкого в 2009 году.

      Владик, по ходу, хорошо отдохнул во время отпуска! Или по стопам Тарасова решил пойти?!

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