Игнатьев: «Поздравил Слуцкого с переходом в «Рубин». Он меня еще в 2010 году в «Крылья» звал»

Игнатьев обкурился там чтоли?
Игнатьев играл в "Крыльях" в 2009 году. В 2010 году перешёл в "Локомотив". Слуцкий тренировал "КС" с 2007 по 2009 год. После ушёл в ЦСКА. Игнатьев выступал в "Крыльях Советов" под руководством Слуцкого в 2009 году.
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Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев высказался о назначении Леонида Слуцкого главным тренером «Рубина».
«Я поздравил Слуцкого с переходом в «Рубин». Мы с ним хорошо общаемся. Леонид Викторович звал меня еще в 2010 году в «Крылья Советов» – сказал Игнатьев.
- После 19 туров «Рубин» идет на 13-м месте в зоне переходных матчей РПЛ.
- Слуцкий возглавил команду в декабре.
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