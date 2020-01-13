Игнатьев: «Поздравил Слуцкого с переходом в «Рубин». Он меня еще в 2010 году в «Крылья» звал»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев высказался о назначении Леонида Слуцкого главным тренером «Рубина».

«Я поздравил Слуцкого с переходом в «Рубин». Мы с ним хорошо общаемся. Леонид Викторович звал меня еще в 2010 году в «Крылья Советов» – сказал Игнатьев.

После 19 туров «Рубин» идет на 13-м месте в зоне переходных матчей РПЛ.

Слуцкий возглавил команду в декабре.

Слуцкий: «Предложение «Рубина» – челлендж. Я еще никогда в своей жизни не боролся за выживание»



