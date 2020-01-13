«Как самочувствие у вас?» «Локомотив» выложил видео с медосмотра Алексея Миранчука

«Локомотив» в твиттере опубликовал видео и фото с медицинского осмотра футболистов перед вылетом на первый зимний сбор в Испанию.

На видео Алексей Миранчук сидит у терапевта, который спрашивает: «Как самочувствие у вас?»

«Отлично!» – ответил футболист.

На других видео показаны медосмотры Антона Миранчука, Рифата Жемалетдинова и других игроков команды.

«Локомотив» проведет первый сбор в Малаге с 14 по 27 января.

Баринов: «У меня был маленький отпуск. А вон те кайфарики, Жемалетдинов и Миранчук, до 12-го отдыхали»

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