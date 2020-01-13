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  • «Как самочувствие у вас?» «Локомотив» выложил видео с медосмотра Алексея Миранчука

«Как самочувствие у вас?» «Локомотив» выложил видео с медосмотра Алексея Миранчука

13 января 2020, 17:57

«Локомотив» в твиттере опубликовал видео и фото с медицинского осмотра футболистов перед вылетом на первый зимний сбор в Испанию.

На видео Алексей Миранчук сидит у терапевта, который спрашивает: «Как самочувствие у вас?»

«Отлично!» – ответил футболист.

На других видео показаны медосмотры Антона Миранчука, Рифата Жемалетдинова и других игроков команды.

  • «Локомотив» проведет первый сбор в Малаге с 14 по 27 января.

Баринов: «У меня был маленький отпуск. А вон те кайфарики, Жемалетдинов и Миранчук, до 12-го отдыхали»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей Миранчук Антон
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