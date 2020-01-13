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    Баринов: «У меня был маленький отпуск. А вон те кайфарики, Жемалетдинов и Миранчук, до 12-го отдыхали»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал журналистам об отпуске.

    — С Юрием Семиным общались уже?

    — Нет, но когда уходил в отпуск, он мне сказал: «Залечи ногу! Чтобы к сборам подошел в полной боевой готовности». Я качал ногу и выполнил даже большее, поэтому получился маленький отпуск. А вон те кайфарики (показывает на несколько партнеров по команде на выходе) до 12-го отдыхали — Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук.

    — Рифата вы в сторис назвали толстым?

    — (Смеется). Ну да, было такое. Ну сейчас нормально, он — в хорошей форме, – сказал Баринов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.01.2020 17:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 13 января 2020, 18:06

      Локо удачи

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