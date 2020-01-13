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  • Баринов: «У меня был маленький отпуск. А вон те кайфарики, Жемалетдинов и Миранчук, до 12-го отдыхали»

Баринов: «У меня был маленький отпуск. А вон те кайфарики, Жемалетдинов и Миранчук, до 12-го отдыхали»

13 января 2020, 17:35
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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал журналистам об отпуске.

— С Юрием Семиным общались уже?

— Нет, но когда уходил в отпуск, он мне сказал: «Залечи ногу! Чтобы к сборам подошел в полной боевой готовности». Я качал ногу и выполнил даже большее, поэтому получился маленький отпуск. А вон те кайфарики (показывает на несколько партнеров по команде на выходе) до 12-го отдыхали — Рифат Жемалетдинов, Алексей Миранчук.

— Рифата вы в сторис назвали толстым?

— (Смеется). Ну да, было такое. Ну сейчас нормально, он — в хорошей форме, – сказал Баринов.

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«Локомотив» вышел из отпуска. Футболисты прошли медосмотр перед сбором в Испании


Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей Баринов Дмитрий Жемалетдинов Рифат
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