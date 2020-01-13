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    Дзаньоло – о разрыве «крестов»: «Клянусь, что стану сильнее»

    Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло подтвердил, что получил серьезную травму во время матча 19-го тура Серии А против «Ювентуса».

    По информации LaRoma24, у 20-летнего футболиста диагностирован разрыв крестообразной связки колена.

    «Клянусь, что стану сильнее», – написал итальянский хавбек в своем инстаграме.

    • Дзаньоло выступает за «Рому» с лета 2018 года.
    • Игрок провел за римлян 60 матчей, забил 12 голов и сделал четыре ассиста.
    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Николо Дзаньоло

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    13.01.2020 10:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +58

      helllacoste 13 января 2020, 13:43

      ужасное ощущение треска в колене. держись!

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