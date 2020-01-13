Дзаньоло – о разрыве «крестов»: «Клянусь, что стану сильнее»

ужасное ощущение треска в колене. держись!
Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло подтвердил, что получил серьезную травму во время матча 19-го тура Серии А против «Ювентуса».
По информации LaRoma24, у 20-летнего футболиста диагностирован разрыв крестообразной связки колена.
«Клянусь, что стану сильнее», – написал итальянский хавбек в своем инстаграме.
- Дзаньоло выступает за «Рому» с лета 2018 года.
- Игрок провел за римлян 60 матчей, забил 12 голов и сделал четыре ассиста.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает