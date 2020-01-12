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  • Дуглас Сантос: «Халк спрашивал, что сейчас происходит в «Зените»

Дуглас Сантос: «Халк спрашивал, что сейчас происходит в «Зените»

12 января 2020, 13:58
6

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос во время отпуска встретился с бывшим игроком россиян Халком. Бразилец интересовался, что происходит в стане действующих чемпионов.

«Мы очень тепло встретились с Халком. Поболтали за жизнь, про дочек, он спросил, что сейчас происходит в «Зените» и про новый стадион. Да и вообще, когда встречаемся, это очень приятные моменты. Говорим о многом и помимо футбола, так как нас связывает множество других вещей», – сказал Сантос.

  • Халк выступал в Санкт-Петербурге с 2012 по 2016 год, забил 56 голов в 97 матчах РПЛ.
  • Бразилец становился чемпионом России.
  • С 2016 года Халк выступает за китайский «Шанхай СИПГ».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Халк Дуглас Сантос
Комментарии (6)
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giluxa1963
1578827864
НУ И В ЧЕМ ЗДЕСЬ НОВОСТЬ
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Masteralex
1578833891
с учётом урезания з/п в Китае похоже ищет варианты продолжения карьеры :)
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markel38
1578848511
я думая 2 3 сезона халк бы смог дзюбе в голову передачи отдавать
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