Дуглас Сантос: «Халк спрашивал, что сейчас происходит в «Зените»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос во время отпуска встретился с бывшим игроком россиян Халком. Бразилец интересовался, что происходит в стане действующих чемпионов.

«Мы очень тепло встретились с Халком. Поболтали за жизнь, про дочек, он спросил, что сейчас происходит в «Зените» и про новый стадион. Да и вообще, когда встречаемся, это очень приятные моменты. Говорим о многом и помимо футбола, так как нас связывает множество других вещей», – сказал Сантос.