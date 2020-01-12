Дуглас Сантос: «Халк спрашивал, что сейчас происходит в «Зените»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос во время отпуска встретился с бывшим игроком россиян Халком. Бразилец интересовался, что происходит в стане действующих чемпионов.
«Мы очень тепло встретились с Халком. Поболтали за жизнь, про дочек, он спросил, что сейчас происходит в «Зените» и про новый стадион. Да и вообще, когда встречаемся, это очень приятные моменты. Говорим о многом и помимо футбола, так как нас связывает множество других вещей», – сказал Сантос.
- Халк выступал в Санкт-Петербурге с 2012 по 2016 год, забил 56 голов в 97 матчах РПЛ.
- Бразилец становился чемпионом России.
- С 2016 года Халк выступает за китайский «Шанхай СИПГ».
Источник: «Чемпионат»