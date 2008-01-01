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    Дуглас Сантос: «Халк спрашивал, что сейчас происходит в «Зените»

    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос во время отпуска встретился с бывшим игроком россиян Халком. Бразилец интересовался, что происходит в стане действующих чемпионов.

    «Мы очень тепло встретились с Халком. Поболтали за жизнь, про дочек, он спросил, что сейчас происходит в «Зените» и про новый стадион. Да и вообще, когда встречаемся, это очень приятные моменты. Говорим о многом и помимо футбола, так как нас связывает множество других вещей», – сказал Сантос.

    • Халк выступал в Санкт-Петербурге с 2012 по 2016 год, забил 56 голов в 97 матчах РПЛ.
    • Бразилец становился чемпионом России.
    • С 2016 года Халк выступает за китайский «Шанхай СИПГ».

    Источник: «Чемпионат»

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      giluxa1963 52 минуты назад

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