«Перехожу со слезами на глазах». Осипенко попрощался с болельщиками «Тамбова»

Защитник Максим Осипенко, который переходит из «Тамбова» в «Ростов», записал видеообращение к болельщикам.

«Хотел бы поблагодарить болельщиков и тренерский штаб за время, которое я провел в «Тамбове» и оказанное мне доверие. За то, что я здесь дебютировал. Перехожу со слезами на глазах. Но «Ростов» в верхней части турнирной таблицы и уже хочется бороться за серьезные места», – сказал Осипенко в видео, размещенном в твиттере «Тамбова».

Сумма трансфера составила 500 тысяч евро.

Осипенко заключил с «Ростовом» контракт до лета 2024 года.

За «Тамбов» он провел 18 матчей, забил один гол и сделал один ассист.

Официально: Осипенко стал игроком «Ростова»