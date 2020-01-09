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    «Перехожу со слезами на глазах». Осипенко попрощался с болельщиками «Тамбова»

    Защитник Максим Осипенко, который переходит из «Тамбова» в «Ростов», записал видеообращение к болельщикам.

    «Хотел бы поблагодарить болельщиков и тренерский штаб за время, которое я провел в «Тамбове» и оказанное мне доверие. За то, что я здесь дебютировал. Перехожу со слезами на глазах. Но «Ростов» в верхней части турнирной таблицы и уже хочется бороться за серьезные места», – сказал Осипенко в видео, размещенном в твиттере «Тамбова».

    • Сумма трансфера составила 500 тысяч евро.
    • Осипенко заключил с «Ростовом» контракт до лета 2024 года.
    • За «Тамбов» он провел 18 матчей, забил один гол и сделал один ассист.

    Официально: Осипенко стал игроком «Ростова»

    Источник: твиттер «Тамбова»

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