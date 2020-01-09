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  • «Перехожу со слезами на глазах». Осипенко попрощался с болельщиками «Тамбова»

«Перехожу со слезами на глазах». Осипенко попрощался с болельщиками «Тамбова»

9 января 2020, 13:44
4

Защитник Максим Осипенко, который переходит из «Тамбова» в «Ростов», записал видеообращение к болельщикам.

«Хотел бы поблагодарить болельщиков и тренерский штаб за время, которое я провел в «Тамбове» и оказанное мне доверие. За то, что я здесь дебютировал. Перехожу со слезами на глазах. Но «Ростов» в верхней части турнирной таблицы и уже хочется бороться за серьезные места», – сказал Осипенко в видео, размещенном в твиттере «Тамбова».

  • Сумма трансфера составила 500 тысяч евро.
  • Осипенко заключил с «Ростовом» контракт до лета 2024 года.
  • За «Тамбов» он провел 18 матчей, забил один гол и сделал один ассист.

Официально: Осипенко стал игроком «Ростова»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Тамбова»
Россия. Премьер-лига Тамбов Ростов Осипенко Максим
Комментарии (4)
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серега кашин
1578581849
лесть не знает границ
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Томик
1578587207
Говорят, что когда переходят в Зенит - просто рыдают. Так что легко отделался слезами.
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geroin161
1578597495
Какие нахрен слезы. Такое ощущение, что тебя силой к нам в Ростов тащат. Не хотел бы, не переходил.
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