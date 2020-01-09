Кван Сон Хан перешел из «Ювентуса» в «Аль-Духаиль». Ранее катарский клуб подписал Бенатиа и Манджукича

«Аль-Духаиль» объявил о приобретении нападающего «Ювентуса» Кван Сон Хана.

Согласно данным Transfermarkt, сумма сделки составила 5 миллионов евро.

Условия личного контракта между 21-летним футболистом и катарским клубом пока неизвестны.