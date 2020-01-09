Кван Сон Хан перешел из «Ювентуса» в «Аль-Духаиль». Ранее катарский клуб подписал Бенатиа и Манджукича

«Аль-Духаиль» объявил о приобретении нападающего «Ювентуса» Кван Сон Хана.
Согласно данным Transfermarkt, сумма сделки составила 5 миллионов евро.
Условия личного контракта между 21-летним футболистом и катарским клубом пока неизвестны.
- Кван Сон Хан – первый северокореец в истории, сыгравший в Серии А.
- За первую команду «Ювентуса» форвард не провел ни одного матча.
- Ранее из итальянского гранда в «Аль-Духаиль» перешли два игрока – Медхи Бенатиа и Марио Манджукич.
Источник: Официальный сайт «Аль-Духаиля»