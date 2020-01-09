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  • Кван Сон Хан перешел из «Ювентуса» в «Аль-Духаиль». Ранее катарский клуб подписал Бенатиа и Манджукича

Кван Сон Хан перешел из «Ювентуса» в «Аль-Духаиль». Ранее катарский клуб подписал Бенатиа и Манджукича

9 января 2020, 09:58
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«Аль-Духаиль» объявил о приобретении нападающего «Ювентуса» Кван Сон Хана.

Согласно данным Transfermarkt, сумма сделки составила 5 миллионов евро.

Условия личного контракта между 21-летним футболистом и катарским клубом пока неизвестны.

  • Кван Сон Хан – первый северокореец в истории, сыгравший в Серии А.
  • За первую команду «Ювентуса» форвард не провел ни одного матча.
  • Ранее из итальянского гранда в «Аль-Духаиль» перешли два игрока – Медхи Бенатиа и Марио Манджукич.

Источник: Официальный сайт «Аль-Духаиля»
Азия Ювентус Сон Хан Кван
Комментарии (1)
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InterMilLano1908
1578561767
Это его же вроде Цска вел?
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