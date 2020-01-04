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    «Поздравляем, Антоха!». «Спартак» поздравил с днем рождения Промеса

    Бывшему футболисту «Спартака» Квинси Промесу исполнилось 28 лет. Москвичи поздравили голландца с днем рождения.

    «Сегодня Квинси Промес отмечает день рождения! Ему исполнилось 28 лет. Поздравляем, Антоха!» – написала пресс-служба «Спартака».

    • Сейчас Промес выступает за амстердамский «Аякс».
    • В «Спартаке» голландец играл с 2014 по 2018 год.
    • Из стана москвичей Промес ушел в «Севилью».

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +20412

      VVM1964 34 минуты назад

      Присоединяюсь !!! Здоровья и спортивных успехов !!!

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