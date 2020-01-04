«Поздравляем, Антоха!». «Спартак» поздравил с днем рождения Промеса

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Бывшему футболисту «Спартака» Квинси Промесу исполнилось 28 лет. Москвичи поздравили голландца с днем рождения.
«Сегодня Квинси Промес отмечает день рождения! Ему исполнилось 28 лет. Поздравляем, Антоха!» – написала пресс-служба «Спартака».
- Сейчас Промес выступает за амстердамский «Аякс».
- В «Спартаке» голландец играл с 2014 по 2018 год.
- Из стана москвичей Промес ушел в «Севилью».
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— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) January 4, 2020