Тошич: «Нравится ли Путин людям в России? Нет… Они его любят! Он вернул им достоинство»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, выступающий за «Партизан», поделился мнением об отношении россиян к президенту России Владимиру Путину.

«Нравится ли Путин людям в России? Нет… Они его любят! Они доверяют президенту, он вернул им достоинство, и сейчас Россию уважают во всем мире благодаря ему. Поверьте, россияне ценят это. И еще кое-что: на какой континент я бы ни отправился, всегда слышу, как кто-то говорит по-русски. Они расширились и стали сильнее, другие языки их не особо интересуют. Часто ли Владимир Владимирович появляется на телевидении? Да. Он изменил Россию.

Что касается Москвы, у меня есть друзья, которые ездили туда в 90-е годы, и они говорят, что тогда там ничего не было. А сейчас? Потрясающе развитый город, у них есть Москва-Сити – часть города, в которую они словно вставили Дубай! Небоскребы по 80 этажей каждый, с апартаментами, ресторанами и торговыми центрами», – сказал Тошич.

Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год.

Тошич: «В Москве еще есть символы коммунистического прошлого – изображения Ленина, Сталина. Памятники на каждом бульваре»