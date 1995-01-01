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    Тошич: «Нравится ли Путин людям в России? Нет… Они его любят! Он вернул им достоинство»

    Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, выступающий за «Партизан», поделился мнением об отношении россиян к президенту России Владимиру Путину.

    «Нравится ли Путин людям в России? Нет… Они его любят! Они доверяют президенту, он вернул им достоинство, и сейчас Россию уважают во всем мире благодаря ему. Поверьте, россияне ценят это. И еще кое-что: на какой континент я бы ни отправился, всегда слышу, как кто-то говорит по-русски. Они расширились и стали сильнее, другие языки их не особо интересуют. Часто ли Владимир Владимирович появляется на телевидении? Да. Он изменил Россию.

    Что касается Москвы, у меня есть друзья, которые ездили туда в 90-е годы, и они говорят, что тогда там ничего не было. А сейчас? Потрясающе развитый город, у них есть Москва-Сити – часть города, в которую они словно вставили Дубай! Небоскребы по 80 этажей каждый, с апартаментами, ресторанами и торговыми центрами», – сказал Тошич.

    • Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год.

    Тошич: «В Москве еще есть символы коммунистического прошлого – изображения Ленина, Сталина. Памятники на каждом бульваре»

    Источник: «Спортски журнал»

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    Комментарии18
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      Рейтинг: +852

      spam2009 2 минуты назад

      Да он вернул им обманчивое чувство достоинства в замен на их бабки

      0
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      Рейтинг: +1227

      Genz 5 минут назад

      У кого зарплата низкая, те его ругают, т.к. всё дорого. Кто занимается средним бизнесом, те его уважают за то, что им не мешает крутиться, зачастую не уплатив налоги. 50 на 50 уважуха.

      0
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      Рейтинг: +81

      neft44 13 минут назад

      в гос думу просится что ли мышенок???

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +210

      elessar arnor 18 минут назад

      зачем говорить об этом, Зоран? му день

      3
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      Рейтинг: -27

      Аденн 21 минуту назад

      Любят путина так, что не дождутся когда эта цука сдо хнет.

      3
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      Рейтинг: +990

      evgevg13 26 минут назад

      "и сейчас Россию уважают во всем мире благодаря ему" Ну да, особенно WADA и им подобные

      2
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      Рейтинг: +4079

      Viper for CSKA 37 минут назад

      И забрал средства к существованию. Ещё в составе Ельцинской клики. А теперь умело играет на противопоставлении себя алкашу всея Руси, одновременно являясь продолжателем его дела.
      PS: Насчёт достоинства не очень понял. Мне, как и большинству Россиян, ничего возвращать было не нужно, мы достоинства не теряли. Это кучка партийных предателей его потеряла вместе с совестью, уважением народа и остатками стремления служить интересам оного, но что-то я не заметил, чтобы ВВ этим "перерожденным" что-то из этого вернул.

      4
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      Рейтинг: +990

      evgevg13 43 минуты назад

      "Он изменил Россию." Вот тут он прав. Последний и тройка его предшественников из великого СССР сделала третьесортную только от кого не зависящую , влачащую существование страну. ( я не считаю олигархов и чинуш набивающих карманы на людской нищете)

      3
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      Рейтинг: +41

      чаппай 46 минут назад

      Ну... Всё уже написали ниже, и добавить нечего

      1
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      Рейтинг: +990

      evgevg13 48 минут назад

      «Нравится ли Путин людям в России? Нет… Они его любят!" Лизнул, так лизнул. Никак российское гражданство захотел. А там и до депутата недалеко.

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