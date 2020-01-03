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  • Тошич: «Нравится ли Путин людям в России? Нет… Они его любят! Он вернул им достоинство»

Тошич: «Нравится ли Путин людям в России? Нет… Они его любят! Он вернул им достоинство»

3 января 2020, 17:45
88

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, выступающий за «Партизан», поделился мнением об отношении россиян к президенту России Владимиру Путину.

«Нравится ли Путин людям в России? Нет… Они его любят! Они доверяют президенту, он вернул им достоинство, и сейчас Россию уважают во всем мире благодаря ему. Поверьте, россияне ценят это. И еще кое-что: на какой континент я бы ни отправился, всегда слышу, как кто-то говорит по-русски. Они расширились и стали сильнее, другие языки их не особо интересуют. Часто ли Владимир Владимирович появляется на телевидении? Да. Он изменил Россию.

Что касается Москвы, у меня есть друзья, которые ездили туда в 90-е годы, и они говорят, что тогда там ничего не было. А сейчас? Потрясающе развитый город, у них есть Москва-Сити – часть города, в которую они словно вставили Дубай! Небоскребы по 80 этажей каждый, с апартаментами, ресторанами и торговыми центрами», – сказал Тошич.

  • Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год.

Тошич: «В Москве еще есть символы коммунистического прошлого – изображения Ленина, Сталина. Памятники на каждом бульваре»

Источник: «Спортски журнал»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Партизан Тошич Зоран Путин Владимир
Комментарии (88)
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CF4
1578063754
Баклан он необразованный этот Тошич. Русские никогда не теряли достоинства. А Путина не любит никто, это только по телевизору для идиотов информация.
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evgevg13
1578064793
«Нравится ли Путин людям в России? Нет… Они его любят!" Лизнул, так лизнул. Никак российское гражданство захотел. А там и до депутата недалеко.
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Viper for CSKA
1578065482
И забрал средства к существованию. Ещё в составе Ельцинской клики. А теперь умело играет на противопоставлении себя алкашу всея Руси, одновременно являясь продолжателем его дела. PS: Насчёт достоинства не очень понял. Мне, как и большинству Россиян, ничего возвращать было не нужно, мы достоинства не теряли. Это кучка партийных предателей его потеряла вместе с совестью, уважением народа и остатками стремления служить интересам оного, но что-то я не заметил, чтобы ВВ этим "перерожденным" что-то из этого вернул.
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Aleksandr_1986_Spb_
1578068657
Если оценивать все 20 лет, то это просто ******...
Успехов нет...
Вернулись в Совок...
Влезли в Сирию и Донбасс...
Все кто с головой и младше 35 стараются съ*бать отсюда ...
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Axe111
1578068769
Зачем публиковать этот бред тут!?!?!?!!?!?!?!?!??!
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Hektor 84
1578068820
Пустозвон!!! Просится обратно в Россию. Но уже по ходу ни кому не нужен.
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Yev
1578069044
Да ребята, почитал я коменты, ничего в России-Матушке не поменялось - вечно недовольное, ленивое вороватое быдло. Вернуть бы вам Ельцина или может Собчак с Прохоровым были бы идеальными президентами. Минусуйте, свободолюбивые интелектуалы!
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n0rd88
1578071331
конченный тошич,решил плешивому попец подлизать!!
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edw7777
1578071818
То ли дурак, то ли шестерка...
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Томик
1578083505
Он прав. А тем, кому Путин достоинство не вернул - никто не вернёт ни достоинство, ни тем более мозг.
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