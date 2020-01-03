Sabah: «Галатасарай» претендует на Дзюбу

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может сменить команду во время зимнего трансферного окна.

По информации Sabah, в подписании россиянина заинтересован «Галатасарай», который ищет забивного форварда.

Также сообщается, что 31-летнего футболиста хотят заполучить «Эвертон» и «Рейнджерс».