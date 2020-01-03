Sabah: «Галатасарай» претендует на Дзюбу

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может сменить команду во время зимнего трансферного окна.
По информации Sabah, в подписании россиянина заинтересован «Галатасарай», который ищет забивного форварда.
Также сообщается, что 31-летнего футболиста хотят заполучить «Эвертон» и «Рейнджерс».
- В текущем сезоне Дзюба провел за «Зенит» 26 матчей, забил 13 голов и сделал 11 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 16 миллионов евро.
Источник: Sabah
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