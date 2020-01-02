Sabah: «Галатасарай» претендует на Дзюбу

скорее всего, именно дзюбу и продадут первым, пока он чего-то стоит (и для своего возраста реально дофига). и будет у нас отличная мобильная тройка: азмун-кокорин-малком.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может сменить команду во время зимнего трансферного окна.
По информации Sabah, в подписании россиянина заинтересован «Галатасарай», который ищет забивного форварда.
Также сообщается, что 31-летнего футболиста хотят заполучить «Эвертон» и «Рейнджерс».
- В текущем сезоне Дзюба провел за «Зенит» 26 матчей, забил 13 голов и сделал 11 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 16 миллионов евро.