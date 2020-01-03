Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Sabah: «Галатасарай» претендует на Дзюбу

3 января 2020, 12:49
24

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может сменить команду во время зимнего трансферного окна.

По информации Sabah, в подписании россиянина заинтересован «Галатасарай», который ищет забивного форварда.

Также сообщается, что 31-летнего футболиста хотят заполучить «Эвертон» и «Рейнджерс».

  • В текущем сезоне Дзюба провел за «Зенит» 26 матчей, забил 13 голов и сделал 11 ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 16 миллионов евро.

Источник: Sabah

Турецкая ежедневная газета, основанная в 1985 году. Тираж 314 тысяч копий.

Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Зенит Галатасарай Эвертон Рейнджерс Дзюба Артем
Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Давид59
1578047031
Никуда он не уйдёт. Там надо 90 минут на поле бегать
Ответить
Mazai-NN
1578047107
Турецкие болелы наш мат выучат. Мелочь но приятно.
Ответить
paracetamol
1578050800
Чё это Зюба пойдет в какой-то сарай? Ему и у газовой грелки неплохо.
Ответить
NEONFOL
1578053146
И чё он думает таким способом убежать от фанатов, да и зп такую больше нигде не дадут
Ответить
nik55
1578054635
не пишите фантастику
Ответить
Aleksandr_1986_Spb_
1578058311
Да ладно... Ну выпили турки на НГ больше чем надо... Ну с кем не бывает... Подождите пару дней и все пройдет...
Ответить
Mariner
1578059018
Ну Дзюба отличный форвард, но не для всяких Челси с Барселонами. Но эти команды, которые указаны в новости, всяко слабее его уровня. Так что думаю не пойдёт он - Зенит всяко сильнее, да и по баблу у нас всяко лучше.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1578059107
))))))))))))))*****!!!
Ответить
evgevg13
1578065202
Во пиарить начали...
Ответить
Hektor 84
1578066757
У них наверно свои Дзюбы закончились. Решили у нас закупить))))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+