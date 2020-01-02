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    Sabah: «Галатасарай» претендует на Дзюбу

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может сменить команду во время зимнего трансферного окна.

    По информации Sabah, в подписании россиянина заинтересован «Галатасарай», который ищет забивного форварда.

    Также сообщается, что 31-летнего футболиста хотят заполучить «Эвертон» и «Рейнджерс».

    • В текущем сезоне Дзюба провел за «Зенит» 26 матчей, забил 13 голов и сделал 11 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 16 миллионов евро.

    Источник: Sabah

    Турецкая ежедневная газета, основанная в 1985 году. Тираж 314 тысяч копий.

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    Сегодня, 12:49
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1067

      alarm 21 минуту назад

      скорее всего, именно дзюбу и продадут первым, пока он чего-то стоит (и для своего возраста реально дофига). и будет у нас отличная мобильная тройка: азмун-кокорин-малком.

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      Рейтинг: +1138

      Кузьмич на трибуне 38 минут назад

      Ну вот , началось. Лацио хочет Азмуна, Галатасарай Дзюбу. Челси хочет Чалова . А нам что? Нам что смотреть? Ну давайте всех продадим и будем смотреть ФНЛ.

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      Рейтинг: +4726

      subbotaspartak > Кузьмич на трибуне 3 минуты назад

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      Рейтинг: +1676

      giluxa1963 46 минут назад

      а Дзюба в Галатасарай хочет

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      Рейтинг: +4668

      Mazai-NN 53 минуты назад

      Турецкие болелы наш мат выучат. Мелочь но приятно.

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      Рейтинг: +1362

      Давид59 54 минуты назад

      Никуда он не уйдёт. Там надо 90 минут на поле бегать

      2
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      Рейтинг: +215

      Ушат Помоев 56 минут назад

      16 чет дорого...

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