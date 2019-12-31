Моуринью – о желтой карточке в Саутгемптоне: «Я заслужил ее, я был груб с идиотом»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал свою желтую карточку в матче 22-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (0:1). Ее португальцу показали за то, что он подсмотрел в блокнот тренера соперника.

«Я был груб с идиотом. Я определенно заслужил желтую карточку. С тем парнем я обменялся несколькими плохими словами», – цитирует Моуринью ВВС.