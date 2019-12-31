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    Моуринью – о желтой карточке в Саутгемптоне: «Я заслужил ее, я был груб с идиотом»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал свою желтую карточку в матче 22-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (0:1). Ее португальцу показали за то, что он подсмотрел в блокнот тренера соперника.

    «Я был груб с идиотом. Я определенно заслужил желтую карточку. С тем парнем я обменялся несколькими плохими словами», – цитирует Моуринью ВВС.

    • Моуринью работает в «Тоттенхэме» с осени.
    • Лондонцы в АПЛ идут шестыми.
    • «Саутгемптон» занимает 11-е место.

    Источник: ВВС

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    01.01.2020 23:19
    Комментарии3
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      Рейтинг: -16

      Вот оно чё Михалыч 45 минут назад

      «Я заслужил ее, я был груб с идиотом»======По ходу ты от идиота недалеко ушел.
      пы.сы. Да мы все такие идиоты.Спорим, ругаемся .Хрен знает, за что ))

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      Рейтинг: +1921

      Челнинец 47 минут назад

      нафиг его ваще назначили тренером, давно выжил уже все из себя, деградация Шпор продолжится!

      0
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      Рейтинг: +15313

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Особенно-идиотская ситуация.

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