Моуринью подсмотрел в блокнот тренера «Саутгемптона» и получил за это желтую карточку

Стареть , сам не может уже что то придумать вот и подглядывает
Во время матча 22-го тура АПЛ между «Саутгемптоном» и «Тоттенхэмом» главный тренер гостей Жозе Моуринью подсмотрел в блокнот тренера соперника. Фото доступно ниже. Главный судья встречи Майк Дин показал португальцу желтую карточку.
Лондонцы проиграли, пропустив в первом тайме. Единственный гол забил форвард «Саутгемптона» Дэнни Ингс.
- Моуринью работает в «Тоттенхэме» с осени.
- Лондонцы в АПЛ идут шестыми.
- «Саутгемптон» занимает 11-е место.