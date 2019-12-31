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    Моуринью подсмотрел в блокнот тренера «Саутгемптона» и получил за это желтую карточку

    Во время матча 22-го тура АПЛ между «Саутгемптоном» и «Тоттенхэмом» главный тренер гостей Жозе Моуринью подсмотрел в блокнот тренера соперника. Фото доступно ниже. Главный судья встречи Майк Дин показал португальцу желтую карточку.

    Лондонцы проиграли, пропустив в первом тайме. Единственный гол забил форвард «Саутгемптона» Дэнни Ингс.

    • Моуринью работает в «Тоттенхэме» с осени.
    • Лондонцы в АПЛ идут шестыми.
    • «Саутгемптон» занимает 11-е место.

    Источник: твиттер ESPN FC

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    01.01.2020 20:31
    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +14

      SUHROB 74 2 часа назад

      Стареть , сам не может уже что то придумать вот и подглядывает

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1185

      solodealer 2 часа назад

      Не успел прочитать?
      Прочитал, но...НЕ ПОНЯЛ СМЫСЛА?)))
      Влюбом случае - НЕ ПОМОГЛО)))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11578

      Garrincha58 3 часа назад

      бесполезный тренер этот Маур

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36507

      portero 3 часа назад

      для него все способы хороши, а говорили изменился... ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5841

      BRO_football 3 часа назад

      Теперь мы знаем какой тренер будет следующим в Тоттенхэме

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1461

      starche 4 часа назад

      Известный жулик и плохо воспитанный чел.

      2
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      Рейтинг: +15313

      DOCTOR PENALTY 4 часа назад

      Двоечник ссаный!

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      Рейтинг: +245

      Milaninho 4 часа назад

      У особенного проблемы

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