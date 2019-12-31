Моуринью подсмотрел в блокнот тренера «Саутгемптона» и получил за это желтую карточку

Во время матча 22-го тура АПЛ между «Саутгемптоном» и «Тоттенхэмом» главный тренер гостей Жозе Моуринью подсмотрел в блокнот тренера соперника. Фото доступно ниже. Главный судья встречи Майк Дин показал португальцу желтую карточку.

Лондонцы проиграли, пропустив в первом тайме. Единственный гол забил форвард «Саутгемптона» Дэнни Ингс.