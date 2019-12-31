Сборная России поздравила с Новым годом мультфильмом с пожеланиями игроков и Черчесова

Всех посетителей этого сообщества поздравляю С НОВЫМ ГОДОМ ! Обещаю в уходящем году ни с кем не собачиться , чего и остальным желаю . Вся заморочка в том что мы топим за разные команды и каждый до последнего готов "воевать" за свой клуб . А в целом мы не такие все и разные .
В официальном твиттере сборной России опубликован мультфильм с пожеланиями представителей национальной команды.
С Новым годом болельщиков поздравили Юрий Жирков, Александр Головин, Антон Миранчук, а также главный тренер Станислав Черчесов.
«Россия – очень-очень большая. И сегодня люди поздравляют друг друга от столицы до маленького Калтана. Сборная присоединяется. Наши парни записали для вас душевный мультфильм. С Новым годом, друзья», – говорится в описании к ролику.
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— Сборная России (@TeamRussia) December 31, 2019