Сборная России поздравила с Новым годом мультфильмом с пожеланиями игроков и Черчесова

В официальном твиттере сборной России опубликован мультфильм с пожеланиями представителей национальной команды.

С Новым годом болельщиков поздравили Юрий Жирков, Александр Головин, Антон Миранчук, а также главный тренер Станислав Черчесов.

«Россия – очень-очень большая. И сегодня люди поздравляют друг друга от столицы до маленького Калтана. Сборная присоединяется. Наши парни записали для вас душевный мультфильм. С Новым годом, друзья», – говорится в описании к ролику.