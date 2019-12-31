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    Сборная России поздравила с Новым годом мультфильмом с пожеланиями игроков и Черчесова

    В официальном твиттере сборной России опубликован мультфильм с пожеланиями представителей национальной команды.

    С Новым годом болельщиков поздравили Юрий Жирков, Александр Головин, Антон Миранчук, а также главный тренер Станислав Черчесов.

    «Россия – очень-очень большая. И сегодня люди поздравляют друг друга от столицы до маленького Калтана. Сборная присоединяется. Наши парни записали для вас душевный мультфильм. С Новым годом, друзья», – говорится в описании к ролику.

    Источник: Твиттер сборной России

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    Сегодня, 15:31
    Комментарии4
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      Рейтинг: -37659

      пьяныйхоровод 3 минуты назад

      Всех посетителей этого сообщества поздравляю С НОВЫМ ГОДОМ ! Обещаю в уходящем году ни с кем не собачиться , чего и остальным желаю . Вся заморочка в том что мы топим за разные команды и каждый до последнего готов "воевать" за свой клуб . А в целом мы не такие все и разные .

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      Рейтинг: +138

      ZENIT****** 14 минут назад

      ВСЕХ-ВСЕХ ПОЗДРАВЛЯЮ С НОВЫМ ГОДОМ!!!

      0
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      Рейтинг: +22439

      gol_kak_sokol 49 минут назад

      Начинают мозги работать: поняли, что зюбу лучше не упоминать.))

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      Рейтинг: +4572

      3a zenit 54 минуты назад

      ну хоть здесь не обосрались,окей.

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