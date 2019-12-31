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  • Сборная России поздравила с Новым годом мультфильмом с пожеланиями игроков и Черчесова

Сборная России поздравила с Новым годом мультфильмом с пожеланиями игроков и Черчесова

31 декабря 2019, 15:31
4

В официальном твиттере сборной России опубликован мультфильм с пожеланиями представителей национальной команды.

С Новым годом болельщиков поздравили Юрий Жирков, Александр Головин, Антон Миранчук, а также главный тренер Станислав Черчесов.

«Россия – очень-очень большая. И сегодня люди поздравляют друг друга от столицы до маленького Калтана. Сборная присоединяется. Наши парни записали для вас душевный мультфильм. С Новым годом, друзья», – говорится в описании к ролику.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер сборной России
Россия. Премьер-лига Россия Жирков Юрий Миранчук Антон Головин Александр Черчесов Станислав
Комментарии (4)
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3a zenit
1577798018
ну хоть здесь не обосрались,окей.
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нейтральныйкакникто
1577803154
Мультики от сб. России по футболу-,душевный мультфильм? Всех С Новым Годом!!!!!! В лучшее не верится , как не загадывай........
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Ссппааррттаакк
1577909454
Мы верим в Вас Парни ! С новым годом!!!
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Plyash
1577961522
Трогательно и душевно,большое спасибо.Теперь осталось порадовать всех Ваших болельщиков достойной игрой на футбольном поле.С Новым годом и удачи всем нам.
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