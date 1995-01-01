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    «Челси» не может договориться с Абрахамом о продлении контракта

    Переговоры между «Челси» и нападающим Тэмми Абрахамом о продлении контракта проходят крайне сложно.

    По информации Goal.com, стороны не могут договориться о размере зарплаты футболиста.

    22-летний англичанин хочет зарабатывать 180 тысяч фунтов в неделю, как и его партнер по команде Каллум Хадсон-Одои после заключения нового соглашения.

    Клуб пока отказывается принимать такие условия.

    • В текущем сезоне Абрахам провел за «Челси» 27 матчей, забил 14 голов и сделал пять ассистов.
    • Действующий контракт между игроком и клубом истекает в 2022 году.

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 15:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +326

      АКМ-74У 38 секунд назад

      А я считаю, что Челси много потеряет, если упустит этого игрока.

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      Рейтинг: +436

      O-Z 1 час назад

      Деньги бы не погубили Абрахама, вроде начал неплохо.. Но думаю чувствовать что он Дрогба рано.

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