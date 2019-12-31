«Челси» не может договориться с Абрахамом о продлении контракта

Переговоры между «Челси» и нападающим Тэмми Абрахамом о продлении контракта проходят крайне сложно.

По информации Goal.com, стороны не могут договориться о размере зарплаты футболиста.

22-летний англичанин хочет зарабатывать 180 тысяч фунтов в неделю, как и его партнер по команде Каллум Хадсон-Одои после заключения нового соглашения.

Клуб пока отказывается принимать такие условия.