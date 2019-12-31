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  • «Челси» не может договориться с Абрахамом о продлении контракта

«Челси» не может договориться с Абрахамом о продлении контракта

31 декабря 2019, 15:15
7

Переговоры между «Челси» и нападающим Тэмми Абрахамом о продлении контракта проходят крайне сложно.

По информации Goal.com, стороны не могут договориться о размере зарплаты футболиста.

22-летний англичанин хочет зарабатывать 180 тысяч фунтов в неделю, как и его партнер по команде Каллум Хадсон-Одои после заключения нового соглашения.

Клуб пока отказывается принимать такие условия.

  • В текущем сезоне Абрахам провел за «Челси» 27 матчей, забил 14 голов и сделал пять ассистов.
  • Действующий контракт между игроком и клубом истекает в 2022 году.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Челси Абрахам Тэмми
Комментарии (7)
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O-Z
1577796691
Деньги бы не погубили Абрахама, вроде начал неплохо.. Но думаю чувствовать что он Дрогба рано.
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АКС-74У
1577801202
А я считаю, что Челси много потеряет, если упустит этого игрока.
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Cules2013
1577806042
С одной стороны, все мы знаем, к чему гонка за баблом смолоду в футболе приводит... с другой - а чего Одои повысили з/п? Должна же быть какая-то адекватная последовательная линия. Глупо упускать Абрахама, из него талант так и прёт.
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Аристократ Олжик
1577807950
Вон Хадсон-Одои переподписал контракт, и честно говоря, сейчас не радует своей игрой . . .
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АртурZaСМ
1577820943
Обоих в топку в таком разе, не такие уж и оху...льные игроки, которых некем заменить... отвечаю толку от них не будет, помяните мои слова... будут сопли жевать то не нравится, это не нравится, а в итоге без пользы для Челси свалят куда-нибудь в аренду...
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Вомбат
1577824048
Почти 9 миллионов евро в год зарплата опорника Хадсона-Одои, а играет он на уровне опорников команд из нижней половины таблицы, у которых зарплаты ненамного выше, чем в каком-нибудь Монако или Зените. Челси надо наводить порядок с контрактами игроков, а от звездунов типа Абрахама избавляться.
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