«Челси» не может договориться с Абрахамом о продлении контракта

Переговоры между «Челси» и нападающим Тэмми Абрахамом о продлении контракта проходят крайне сложно.
По информации Goal.com, стороны не могут договориться о размере зарплаты футболиста.
22-летний англичанин хочет зарабатывать 180 тысяч фунтов в неделю, как и его партнер по команде Каллум Хадсон-Одои после заключения нового соглашения.
Клуб пока отказывается принимать такие условия.
- В текущем сезоне Абрахам провел за «Челси» 27 матчей, забил 14 голов и сделал пять ассистов.
- Действующий контракт между игроком и клубом истекает в 2022 году.
Источник: Goal.com