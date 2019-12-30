«Happy New Year, колхозник friends!» Футболисты «Зенита» поздравили болельщиков с Новым годом

"Да заткнись йопта". Сразу видно, что культурная столица. Ну ничего, колхозникам, наверное, зашло)
«Зенит» в твиттере опубликовал видео с новогодними поздравлениями для болельщиков.
В ролике снялись Бранислав Иванович, Сердар Азмун, Михаил Кержаков, Александр Ерохин, Олег Шатов, Магомед Оздоев и Алексей Сутормин. Все они озвучили свои поздравления.
«Happy New Year, колхозник friends!» – сказал Азмун. Кержаков пожелал фанатам не отравиться оливье, Сутормин – новых побед.
twit text
— ФК «Зенит» (@zenit_spb) December 30, 2019