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    «Happy New Year, колхозник friends!» Футболисты «Зенита» поздравили болельщиков с Новым годом

    «Зенит» в твиттере опубликовал видео с новогодними поздравлениями для болельщиков.

    В ролике снялись Бранислав Иванович, Сердар Азмун, Михаил Кержаков, Александр Ерохин, Олег Шатов, Магомед Оздоев и Алексей Сутормин. Все они озвучили свои поздравления.

    «Happy New Year, колхозник friends!» – сказал Азмун. Кержаков пожелал фанатам не отравиться оливье, Сутормин – новых побед.

    Источник: твиттер «Зенита»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13302

      bset 1 час назад

      "Да заткнись йопта". Сразу видно, что культурная столица. Ну ничего, колхозникам, наверное, зашло)

      1
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      ...
      Рейтинг: -37594

      пьяныйхоровод > bset 26 минут назад

      Интересно , как коня занесло в комментарии этой новости ? Ну понятно , с одной целью - подкинуть своего "навоза" ( то бишь поднасрать ).

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