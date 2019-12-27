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  • Эдерсон на 12-й минуте матча в Вулверхэмптоне получил красную карточку

Эдерсон на 12-й минуте матча в Вулверхэмптоне получил красную карточку

27 декабря 2019, 22:59
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В эти минуты проходит матч 19-го тура АПЛ между «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Сити». На 12-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления вратаря Эдерсона. Это первая красная карточка для бразильца в чемпионате Англии.

Главному тренеру Хосепу Гвардиоле пришлось выпускать на поле запасного вратаря. Клаудио Браво вышел вместо форварда Серхио Агуэро.

  • В онлайн-режиме «Сити» поднимается на второе место в таблице.
  • Следующий матч манчестерцы проведут послезавтра, 29 декабря.
  • Эдерсон в текущем сезоне АПЛ пропустил один матч.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон Манчестер Сити Эдерсон
Комментарии (1)
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Nikoo
1577480166
Опять судьи и ВАР против Сити..
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