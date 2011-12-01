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    Эдерсон на 12-й минуте матча в Вулверхэмптоне получил красную карточку

    В эти минуты проходит матч 19-го тура АПЛ между «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Сити». На 12-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления вратаря Эдерсона. Это первая красная карточка для бразильца в чемпионате Англии.

    Главному тренеру Хосепу Гвардиоле пришлось выпускать на поле запасного вратаря. Клаудио Браво вышел вместо форварда Серхио Агуэро.

    • В онлайн-режиме «Сити» поднимается на второе место в таблице.
    • Следующий матч манчестерцы проведут послезавтра, 29 декабря.
    • Эдерсон в текущем сезоне АПЛ пропустил один матч.

    Источник: Бомбардир.ру

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