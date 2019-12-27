Эдерсон на 12-й минуте матча в Вулверхэмптоне получил красную карточку

В эти минуты проходит матч 19-го тура АПЛ между «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Сити». На 12-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления вратаря Эдерсона. Это первая красная карточка для бразильца в чемпионате Англии.

Главному тренеру Хосепу Гвардиоле пришлось выпускать на поле запасного вратаря. Клаудио Браво вышел вместо форварда Серхио Агуэро.