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  • Китайские комментаторы не упоминали Озила в трансляции матча «Борнмут» – «Арсенал»

Китайские комментаторы не упоминали Озила в трансляции матча «Борнмут» – «Арсенал»

27 декабря 2019, 19:29
2

Во время трансляции матча 19-го тура АПЛ между «Борнмутом» и «Арсеналом» (1:1) на Китай не упоминался полузащитник гостей Месут Озил. Комментаторы не назвали немца даже при оглашении стартового состава лондонцев, пишет The Sun.

Это связано с тем, что ранее Озил в социальной сети обвинил китайское руководство в гонениях по отношению к уйгурам – народу, компактно проживающему на северо-западе страны.

  • Накануне Озил удалил аккаунты в китайских социальных сетях и завершил деятельность местного фан-клуба.
  • Критический твит немец удалил, но из-за слов футболиста в Китае отменили трансляцию матча «Арсенал» – «Манчестер Сити» (0:3).
  • Озила поддержали США.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Борнмут Арсенал Озил Месут
Комментарии (2)
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absent32
1577467129
китайские санкции))) Лено, Мэйтленд-Найлз, Папастатопулос, Давид Луиз, Номер 10, Джака, Торрейра, Нелсон, Ляказетт, Обамеянг, Сака.
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Mazai-NN
1577473100
Чем ответит Озил??? Интригааа ))))
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