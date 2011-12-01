Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?

    Китайские комментаторы не упоминали Озила в трансляции матча «Борнмут» – «Арсенал»

    Во время трансляции матча 19-го тура АПЛ между «Борнмутом» и «Арсеналом» (1:1) на Китай не упоминался полузащитник гостей Месут Озил. Комментаторы не назвали немца даже при оглашении стартового состава лондонцев, пишет The Sun.

    Это связано с тем, что ранее Озил в социальной сети обвинил китайское руководство в гонениях по отношению к уйгурам – народу, компактно проживающему на северо-западе страны.

    • Накануне Озил удалил аккаунты в китайских социальных сетях и завершил деятельность местного фан-клуба.
    • Критический твит немец удалил, но из-за слов футболиста в Китае отменили трансляцию матча «Арсенал» – «Манчестер Сити» (0:3).
    • Озила поддержали США.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:29
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106840
    #2
    Chernyi Lis
    79424
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74901
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru