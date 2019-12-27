Китайские комментаторы не упоминали Озила в трансляции матча «Борнмут» – «Арсенал»

Во время трансляции матча 19-го тура АПЛ между «Борнмутом» и «Арсеналом» (1:1) на Китай не упоминался полузащитник гостей Месут Озил. Комментаторы не назвали немца даже при оглашении стартового состава лондонцев, пишет The Sun.

Это связано с тем, что ранее Озил в социальной сети обвинил китайское руководство в гонениях по отношению к уйгурам – народу, компактно проживающему на северо-западе страны.