Широков: «Егоров точно не виноват, что судят так плохо. У нас есть Карасев и Безбородов, это все»

Бывший хавбек сборной России Роман Широков прокомментировал увольнение главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

«Я бы не сказал, что я поддерживаю Егорова, хотя и отношусь к нему хорошо, но дело-то совсем не в нем. Не Егоров готовит судей. Это то же самое, что детский спорт — все основы закладываются гораздо раньше. А Егоров просто распределяет людей, которые к нему пришли. По факту получается, что просто нашли крайнего. Егоров точно не виноват, что судят так плохо. Он за полгода или год не может все реорганизовать. Так что думаю, что лучше теперь не будет.

Хачатурянц? Пускай, теперь посмотрим на великолепное судейство через год. Можно даже слоган сделать: «Верим в Хачатурянца!». Но если говорить серьезно, то я только за, если он что-то поменяет. Но ни он, ни Егоров, в ближайшее время исправить проблемы с судейством бы не смогли. У нас есть Карасев да Безбородов, это все. А эти люди из старой школы.

Он сказал, что судьям мало платят? Это тоже самое, что футболисты говорят, что будут выигрывать, если им будут платить в два раза больше. Не умеешь играть — не играй, не умеешь судить — не суди. Так что про зарплаты — это бред.

Что касается слов Гинера про то, что Егоров берет деньги, то, наверное, он сказал это в порыве эмоций, а на самом деле он так не думает. Но из песни слов не выкинешь, поэтому все уже разлетелось. Я согласен только с тем, что в том матче ЦСКА и «Краснодара» была ошибка судьи, пенальти в ворота Акинфеева ставить не надо было. Но говорить о том, что Егоров берет за это деньги, я бы не стал», — сказал Широков.

Егоров возглавил департамент судейства в мае 2018 года.

В сентябре более половины клубов РПЛ выразили недовольство работой Егорова.

РФС объявил об отставке Егорова