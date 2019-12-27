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  • Широков: «Егоров точно не виноват, что судят так плохо. У нас есть Карасев и Безбородов, это все»

Широков: «Егоров точно не виноват, что судят так плохо. У нас есть Карасев и Безбородов, это все»

27 декабря 2019, 18:37
12

Бывший хавбек сборной России Роман Широков прокомментировал увольнение главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.

«Я бы не сказал, что я поддерживаю Егорова, хотя и отношусь к нему хорошо, но дело-то совсем не в нем. Не Егоров готовит судей. Это то же самое, что детский спорт — все основы закладываются гораздо раньше. А Егоров просто распределяет людей, которые к нему пришли. По факту получается, что просто нашли крайнего. Егоров точно не виноват, что судят так плохо. Он за полгода или год не может все реорганизовать. Так что думаю, что лучше теперь не будет.

Хачатурянц? Пускай, теперь посмотрим на великолепное судейство через год. Можно даже слоган сделать: «Верим в Хачатурянца!». Но если говорить серьезно, то я только за, если он что-то поменяет. Но ни он, ни Егоров, в ближайшее время исправить проблемы с судейством бы не смогли. У нас есть Карасев да Безбородов, это все. А эти люди из старой школы.

Он сказал, что судьям мало платят? Это тоже самое, что футболисты говорят, что будут выигрывать, если им будут платить в два раза больше. Не умеешь играть — не играй, не умеешь судить — не суди. Так что про зарплаты — это бред.

Что касается слов Гинера про то, что Егоров берет деньги, то, наверное, он сказал это в порыве эмоций, а на самом деле он так не думает. Но из песни слов не выкинешь, поэтому все уже разлетелось. Я согласен только с тем, что в том матче ЦСКА и «Краснодара» была ошибка судьи, пенальти в ворота Акинфеева ставить не надо было. Но говорить о том, что Егоров берет за это деньги, я бы не стал», — сказал Широков.

  • Егоров возглавил департамент судейства в мае 2018 года.
  • В сентябре более половины клубов РПЛ выразили недовольство работой Егорова.

РФС объявил об отставке Егорова

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Широков Роман Безбородов Владислав Карасев Сергей Егоров Александр
Комментарии (12)
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VVM1964
1577461620
У нас есть газ - это всё )))))))))
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erma
1577467964
Широков прав. Егоров = это обычный человек из народа, такой же как и мы все. Как в школе, нашли самого слабого, затравили, закидали какашками, а здесь половине людей нужно лоботомию делать, а другой - просто голову поменять. Помните, как в "Собачьем Сердце" Шариков подходит к зеркалу и долго всматривается в него под траурную музыку? Как будто что-то начал понимать о себе. Советую каждому кидальщику какашек подойти к зеркалу.
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латунный
1577468131
рыба не судья
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латунный
1577468326
если судьям мало платят пусть пиндует******* на завод за 20тысяч деревянных в месяц работать.охреневшие судьишки и игрочишки
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Вомбат
1577472456
Если два таких недоразумения как Карасев и Безбородов - действительно наше все, то никакая реформа судейства не поможет, и российский футбол надо закрывать. Впрочем, на суждения Широкова не стоит обращать внимания. Слишком предвзят, чтобы воспринимать его всерьез.
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paracetamol
1577473360
Ары его и сожрали, Хачатурянцы всякие, Симонянцы, Хухуянцы, Григорянцы... Скоро весь РФС армянским станет.
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