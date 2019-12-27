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  • Бакаев – о провальном старте «Спартака» в сезоне: «Когда нагрузка снизилась, начался спад»

Бакаев – о провальном старте «Спартака» в сезоне: «Когда нагрузка снизилась, начался спад»

27 декабря 2019, 00:20
7

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев высказался о причинах неудач своей команды на старте текущего сезона.

«У нас был тяжeлый месяц, когда «Спартак» проводил игры каждые два дня – с «Туном», ЦСКА, «Брагой», «Зенитом»... Были по максимуму сконцентрированы на матчах и восстановлении. А когда нагрузка снизилась, начался спад. Сыграть столько игр без потерь было нереально. Начали месяц удачно, а закончили тем, что вылетели из еврокубков, дважды проиграв португальцам. Но ведь они объективно были сильнее. Посмотрите, как играют сейчас в Европе: английские клубы обыгрывают.

Потом сразу же проиграли «Зениту», пошли травмы. Тут спад и начался. И это не отговорка, всe это реально сказалось. Когда проигрываешь несколько важных матчей подряд, это подкашивает, становится очень неприятно. Раньше у меня такое случалось только в «Спартаке-2», но это всe-таки другой уровень. Когда к тебе на каждый матч приходят 40 тысяч человек, а у тебя ничего не получается... В такие моменты думаешь не о себе, а о тех людях, которых ты подвeл. Становится стыдно», – сказал хавбек.

  • В текущем сезоне Бакаев провел 23 матча за «Спартак», забил шесть голов и сделал восемь ассистов.
  • В сентябре после серии неудовлетворительных результатов клуб уволил Олега Кононова с поста главного тренера. Его сменил Доменико Тедеско.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Бакаев Зелимхан Кононов Олег
Комментарии (7)
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Диктор
1577420864
Очень надеемся на вас ,что весной соберетесь .
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