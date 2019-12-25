«Каждый матч становился настоящим наслаждением». Манджукич попрощался с «Ювентусом»

Нападающий Марио Манджукич подписал контракт с катарским «Аль-Духаилем». В социальной сети хорват попрощался с бывшим клубом – «Ювентусом».
«Благодарю всех футболистов, с которыми я делил раздевалку. Признаться, каждый матч становился настоящим наслаждением. Наши победы никогда не забуду. Мы показывали высокий класс. Благодарю и медицинский персонал; тех, кто создавал прекрасные условия для игроков», – написал Манджукич.
- Хорват заработает в Катаре более 10 миллионов евро.
- Манджукич играл за «Ювентус» с 2015 года.
- В этом сезоне 33-летний нападающий не провел ни одного матча за клуб.
Источник: инстаграм Марио Манджукича