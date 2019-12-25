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    «Каждый матч становился настоящим наслаждением». Манджукич попрощался с «Ювентусом»

    Нападающий Марио Манджукич подписал контракт с катарским «Аль-Духаилем». В социальной сети хорват попрощался с бывшим клубом – «Ювентусом».

    «Благодарю всех футболистов, с которыми я делил раздевалку. Признаться, каждый матч становился настоящим наслаждением. Наши победы никогда не забуду. Мы показывали высокий класс. Благодарю и медицинский персонал; тех, кто создавал прекрасные условия для игроков», – написал Манджукич.

    Источник: инстаграм Марио Манджукича

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    25.12.2019 23:15
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