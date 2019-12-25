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  • «Каждый матч становился настоящим наслаждением». Манджукич попрощался с «Ювентусом»

«Каждый матч становился настоящим наслаждением». Манджукич попрощался с «Ювентусом»

25 декабря 2019, 23:15
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Нападающий Марио Манджукич подписал контракт с катарским «Аль-Духаилем». В социальной сети хорват попрощался с бывшим клубом – «Ювентусом».

«Благодарю всех футболистов, с которыми я делил раздевалку. Признаться, каждый матч становился настоящим наслаждением. Наши победы никогда не забуду. Мы показывали высокий класс. Благодарю и медицинский персонал; тех, кто создавал прекрасные условия для игроков», – написал Манджукич.

Источник: инстаграм Марио Манджукича
Италия. Серия А Ювентус Манджукич Марио
Комментарии (1)
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BlackMurder
1577334043
Удачи и спасибо за игры в Баварии
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