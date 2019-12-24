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    La Gazzetta dello Sport: Манджукич заработает в Катаре более десяти миллионов

    Итальянские СМИ опубликовали новые данные по зарплате нападающего «Аль-Духаиля» Марио Манджукича.

    По информации источника, за 18 месяцев в катарском клубе 33-летний форвард заработает чуть более десяти миллионов евро. Ранее сообщалось, что оклад Манджукича составит порядка 12-ти миллионов евро.

    • Манджукич играл за «Ювентус» с 2015 года.
    • В этом сезоне 33-летний нападающий не провел ни одного матча за клуб.
    • Хорватский форвард перешел в «Аль-Духаиль» на правах свободного агента.

    Манджукич перешел из «Ювентуса» в «Аль-Духаиль»

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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