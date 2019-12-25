Азмун попал в топ-100 футболистов года по версии Marca

Испанская газета Marca включила форварда «Зенита» и сборной Ирана Сердара Азмуна в рейтинг 100 лучших футболистов мира за 2019 год.

Азмун занял 91-е место в рейтинге.

«Это был год перемен и становления для иранского форварда, который вышел в полуфинал Кубка Азии со своей сборной, забив четыре мяча на континентальном турнире. Он перешел из «Рубина» в «Зенит», чтобы помочь петербургскому клубу выиграть российскую лигу, а сам стал вторым в списке бомбардиров турнира.

Азмуна называют «иранским Месси» за его способность убегать за спины соперникам и в одиночку решать исход встречи. Быстроногий голеадор, в свои 25 лет он ожидает очередной скачок в элиту футбола», – сказано в статье.