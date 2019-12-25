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Азмун попал в топ-100 футболистов года по версии Marca

25 декабря 2019, 16:55
6

Испанская газета Marca включила форварда «Зенита» и сборной Ирана Сердара Азмуна в рейтинг 100 лучших футболистов мира за 2019 год.

Азмун занял 91-е место в рейтинге.

«Это был год перемен и становления для иранского форварда, который вышел в полуфинал Кубка Азии со своей сборной, забив четыре мяча на континентальном турнире. Он перешел из «Рубина» в «Зенит», чтобы помочь петербургскому клубу выиграть российскую лигу, а сам стал вторым в списке бомбардиров турнира.

Азмуна называют «иранским Месси» за его способность убегать за спины соперникам и в одиночку решать исход встречи. Быстроногий голеадор, в свои 25 лет он ожидает очередной скачок в элиту футбола», – сказано в статье.

  • В этом сезоне Азмун провел за «Зенит» 26 матчей, забил 11 голов, отдал шесть ассистов.
  • В 2019 году за Иран форвард сыграл десять матчей, забил восемь голов и отличился одной результативной передачей.

Источник: Marca
Россия. Премьер-лига Зенит Иран Азмун Сердар
Комментарии (6)
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Cules2013
1577284282
заслужил. меня всё подмывает назвать его российским футболистом) а что? Самедова или Дзагоева можно, а вот Азмуна прямо нельзя?)
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DOCTOR PENALTY
1577285579
Поздравляем! Но подлость в игре с Локо пока не забыли...
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portero
1577286906
очень слабый процент реализации у него.
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paracetamol
1577300717
Что-то "иранский Месси" стал в свои ворота забивать, а не в чужие. Продавать его надо Зениту!
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