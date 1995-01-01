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    Азмун попал в топ-100 футболистов года по версии Marca

    Испанская газета Marca включила форварда «Зенита» и сборной Ирана Сердара Азмуна в рейтинг 100 лучших футболистов мира за 2019 год.

    Азмун занял 91-е место в рейтинге.

    «Это был год перемен и становления для иранского форварда, который вышел в полуфинал Кубка Азии со своей сборной, забив четыре мяча на континентальном турнире. Он перешел из «Рубина» в «Зенит», чтобы помочь петербургскому клубу выиграть российскую лигу, а сам стал вторым в списке бомбардиров турнира.

    Азмуна называют «иранским Месси» за его способность убегать за спины соперникам и в одиночку решать исход встречи. Быстроногий голеадор, в свои 25 лет он ожидает очередной скачок в элиту футбола», – сказано в статье.

    • В этом сезоне Азмун провел за «Зенит» 26 матчей, забил 11 голов, отдал шесть ассистов.
    • В 2019 году за Иран форвард сыграл десять матчей, забил восемь голов и отличился одной результативной передачей.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 16:55
    Комментарии5
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      Рейтинг: +36378

      portero 23 минуты назад

      очень слабый процент реализации у него.

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      ...
      Рейтинг: +11

      Питерский князь > portero 10 минут назад

      Если бы он половину, хотя бы реализовал, то стоил миллионов 300.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15245

      DOCTOR PENALTY 45 минут назад

      Поздравляем! Но подлость в игре с Локо пока не забыли...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11

      Питерский князь 1 час назад

      сотку, Путин замыкает.
      :)))

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +8989

      Cules2013 1 час назад

      заслужил. меня всё подмывает назвать его российским футболистом) а что? Самедова или Дзагоева можно, а вот Азмуна прямо нельзя?)

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