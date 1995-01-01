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    Кержаков: «Петербуржцы занимают руководящие посты везде, не только в футболе. Лавров в шарфе «Спартака» никого не смущает?»

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков высказался на тему админресурса в российском футболе.

    – Мы сами пишем о том, что сегодня «Зенит» – сильнейшая команда России по игре. Вместе с тем параллельно существует много разговоров про админресурс. Президенты РФС – из «Зенита». Тина Канделаки – в шарфе «Зенита»…

    – Ну так петербуржцы везде занимают руководящие посты, не только в футболе. А [министр иностранных дел] Лавров в шарфе «Спартака» никого не смущает?

    – Он не имеет отношения к футбольным процессам.

    – Считаю, такой проблемы просто нет, – сказал Кержаков.

    • Кержаков выступал за «Зенит» с 2001 по 2006 годы, а также с 2010 по 2017 годы.
    • В составе «Зенита» Александр трижды становился чемпионом России и по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

    Кержаков: «При чем здесь кабинетные войны, если 11 футболистов «Зенита» сильнее 11 футболистов «Спартака»?»


    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:14
    Комментарии11
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      Рейтинг: +21332

      oyabun 36 секунд назад

      "Бил, бью и буду бить"! - видимо неудачно срикошетило.

      1
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      Рейтинг: +15238

      DOCTOR PENALTY 1 минуту назад

      Респект Лаврову, не зассал.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3714

      APchelov 16 минут назад

      Думаю, на такие вопросы, вообще, не стоит реагировать. Пусть говорят, что хотят. Пусть боготворят доблестный пятизвёздочный спартак

      -1
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      Рейтинг: +36374

      portero 24 минуты назад

      много можно тем из вью надергать.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1130

      solodealer 32 минуты назад

      "Петербуржцы на руководящих постах". ИТОГИ ДВАДЦАТИЛЕТИЯ:
      "...Владимир Путин отметил, что тех темпов роста, которые сейчас достигнуты, недостаточно. «Нужно сделать все для того, чтобы увеличить темпы роста экономики, улучшить ее структуру и качество... По его словам, повышение уровня жизни граждан, который напрямую зависит от темпов экономического роста, должно быть «задачей номер один» для правительства»
      ПЛАСТИНКУ НЕ ЗАЕЛО?

      1
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      Рейтинг: +1130

      solodealer 38 минут назад

      Смущает, Санёк, смущает...
      Только НЕ ШАРФ на шее Лаврова, а он сам в должности ТАК ДОЛГО...Как и все прочие эти КРАЙНЕ НЕКОМПЕТЕНТНЫЕ И АБСОЛЮТНО НЕСМЕНЯЕМЫЕ "петербуржцы" на , как ты глаголешь, руководящих постах....

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +707

      edw7777 39 минут назад

      Г-н Кержаков, вы выступили, как дурак. Я был о вас лучшего мнения. Единственное, что может журналисты переврали, хотя не видно того, что здесь можно переврать.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1130

      solodealer > edw7777 31 минуту назад

      Почему КАК дурак?))+

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +139

      SLADE2019 43 минуты назад

      Весь РФС - люди из Газпрома! Вот это тема для размышлений, а Кержаков - крайне неумный субъект, оказывается!

      4
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      Рейтинг: +831

      Aston > SLADE2019 42 минуты назад

      А у тебя были по этому поводу сомнения?

      1
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      ...
      Рейтинг: +1130

      solodealer > SLADE2019 30 минут назад

      "скержаковил" Сашуля...+

      0
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