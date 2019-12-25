Кержаков: «Петербуржцы занимают руководящие посты везде, не только в футболе. Лавров в шарфе «Спартака» никого не смущает?»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков высказался на тему админресурса в российском футболе.
– Мы сами пишем о том, что сегодня «Зенит» – сильнейшая команда России по игре. Вместе с тем параллельно существует много разговоров про админресурс. Президенты РФС – из «Зенита». Тина Канделаки – в шарфе «Зенита»…
– Ну так петербуржцы везде занимают руководящие посты, не только в футболе. А [министр иностранных дел] Лавров в шарфе «Спартака» никого не смущает?
– Он не имеет отношения к футбольным процессам.
– Считаю, такой проблемы просто нет, – сказал Кержаков.
- Кержаков выступал за «Зенит» с 2001 по 2006 годы, а также с 2010 по 2017 годы.
- В составе «Зенита» Александр трижды становился чемпионом России и по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.
Кержаков: «При чем здесь кабинетные войны, если 11 футболистов «Зенита» сильнее 11 футболистов «Спартака»?»
Источник: «Чемпионат»