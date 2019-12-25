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  • Кержаков: «Петербуржцы занимают руководящие посты везде, не только в футболе. Лавров в шарфе «Спартака» никого не смущает?»

Кержаков: «Петербуржцы занимают руководящие посты везде, не только в футболе. Лавров в шарфе «Спартака» никого не смущает?»

25 декабря 2019, 15:14
26

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков высказался на тему админресурса в российском футболе.

– Мы сами пишем о том, что сегодня «Зенит» – сильнейшая команда России по игре. Вместе с тем параллельно существует много разговоров про админресурс. Президенты РФС – из «Зенита». Тина Канделаки – в шарфе «Зенита»…

– Ну так петербуржцы везде занимают руководящие посты, не только в футболе. А [министр иностранных дел] Лавров в шарфе «Спартака» никого не смущает?

– Он не имеет отношения к футбольным процессам.

– Считаю, такой проблемы просто нет, – сказал Кержаков.

  • Кержаков выступал за «Зенит» с 2001 по 2006 годы, а также с 2010 по 2017 годы.
  • В составе «Зенита» Александр трижды становился чемпионом России и по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Кержаков: «При чем здесь кабинетные войны, если 11 футболистов «Зенита» сильнее 11 футболистов «Спартака»?»


Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Кержаков Александр
Комментарии (26)
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SLADE2019
1577276886
Весь РФС - люди из Газпрома! Вот это тема для размышлений, а Кержаков - крайне неумный субъект, оказывается!
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edw7777
1577277131
Г-н Кержаков, вы выступили, как дурак. Я был о вас лучшего мнения. Единственное, что может журналисты переврали, хотя не видно того, что здесь можно переврать.
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portero
1577278045
много можно тем из вью надергать.
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APchelov
1577278524
Думаю, на такие вопросы, вообще, не стоит реагировать. Пусть говорят, что хотят. Пусть боготворят доблестный пятизвёздочный спартак
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DOCTOR PENALTY
1577279411
Респект Лаврову, не зассал.
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oyabun
1577279455
"Бил, бью и буду бить"! - видимо неудачно срикошетило.
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Волька
1577283817
Кривая нога заговорил!!!!
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dyema
1577287903
Х.е.Р.О.ВЫ комментаторы по-ходу не поняли, где Керж говорит,а где журналюга)))
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3a zenit
1577290875
а когда Спартак из года в год занимал первое место,всем было похер кто у власти и кто им помогает из руководителей)).Потом к власти придут ростовские и Ростов чемпион к примеру,но масквачам плевать,они должны держать всё за яйца.
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SEREGA 64
1577293357
ЗЕНИТ КОМАНДА ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ И ВСЕ ЭТО ВОРЬЕ ВО ВЛАСТИ ИЗ ПИТЕРА
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